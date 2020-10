El empresario y exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, se inscribió como precandidato presidencial en Todos por el Perú de cara a las elecciones generales del 2021.

Así lo dio a conocer Jaime Freundt, miembro de la comisión política del partido y quien, además, acompañará a Fernando Cillóniz en su plancha como segundo vicepresidente.

“El partido le propuso tres nombres y él decidió que fuera yo. Fernando Cillóniz presentó su plancha el pasado 22 de octubre donde yo también soy precandidato a la segunda vicepresidencia”, manifestó a este diario.

Es así que la lista de Cillóniz estará conformada por Blanca Wong Ronceros como primera vicepresidenta y el mismo Jaime Freundt López, quien también es jefe de campaña de la organización, como segundo vicepresidente.

Inscripción de Fernando Cillóniz como precandidato presidencial en Todos por el Perú.

Esta postulación de Fernando Cillóniz se da en medio de disputas políticas dentro de Todos por el Perú, pues el pasado 16 de octubre el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que Áureo Zegarra sigue siendo el presidente del partido a pesar de que él y su hijo, Jean Carlos Zegarra Roldán, fueron revocados —y posteriormente expulsados— en noviembre pasado.

Ante esto, Jaime Freundt consideró que el JNE “ha mal interpretado” el proceso sancionador contra Áureo Zegarra y otros ocho dirigentes, pues asegura que Todos por el Perú no lo reconoce como su presidente. “Áureo Zegarra no es el presidente porque no representa la institución”, exclamó.

En otro momento, el dirigente explicó que la única lista oficial de Todos por el Perú es la presentada por Fernando Cillóniz, pues la que presentó el exprimer ministro, Pedro Cateriano “no se hizo dentro del plazo” ante el Tribunal Nacional de Elecciones del partido.

Cabe recordar que Pedro Cateriano informó a través de un tuit que su inscripción como militante de Todos por el Perú ha sido “debidamente registrada conforme a ley, en el registro de organizaciones políticas del JNE”.

De igual manera, el también exministro de Defensa mostró su conformidad por continuar en las filas del partido, pese a la particular manera como llegó a inscribirse.

Esta decisión del Jurado de declarar infundado el recurso de apelación, posibilitaba una competencia con Fernando Cillóniz, el otro precandidato inscrito en esta organización política.

Sin embargo, para Jaime Freundt la inscripción de Cateriano no es válida, ya que no registró su lista en las instancias correspondientes del partido.

“El señor Pedro Cateriano registró su candidatura en las oficinas del abogado del señor Áureo Zegarra cuando el plazo ya venció", sostuvo.

Para contrastar esta versión, La República intentó comunicarse con Áureo Zegarra, eventual presidente de Todos por el Perú, no obstante hasta el cierre de esta nota no se obtuvo su declaración.

Lo cierto es que Pedro Cateriano llenó una ficha de inscripción muy diferente a la de Fernando Cillóniz, pues el primero puso sus datos en el anexo 10 que se descarga desde la página oficial de El Peruano y el segundo lo hizo dentro de una ficha adaptada por el propio partido.

De acuerdo a documentación remitida a este medio, Todos por el Perú tomó la decisión de revocar a Áureo Zegarra Pinedo y a su hijo Jean Carlos Zegarra Roldán, así como a los dirigentes: José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Nuñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, María Mercedes Martínez Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Julia Agueda Valencia Grijalva, Víctor Hugo Simbrón, y Gabriela Clelia Castro Castillo.

Como consecuencia de esta revocatoria, se ratificó a José Aspíllaga Pengle como nuevo presidente (quien fue vicepresidente en la gestión de Zegarra), a Percy Cárdenas Minaya como personero legal en reemplazo de Zegarra Roldán y a Mercedes Mendoza Albarracín como secretaría nacional de organización del partido.

