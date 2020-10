Elecciones 2021: Daniel Abugattás confirma su postulación al Congreso con Alianza Para el Progreso

El expresidente del Parlamento, Daniel Abugattás, confirmó que integraría la lista congresal de Alianza Para el Progreso (APP), luego de haber mantenido conversaciones con César Acuña, líder de dicha agrupación política.

“He aceptado la invitación de César Acuña, vamos a participar en una lista congresal sumamente interesante, que es básicamente lo que me ha convencido (...) las personas que conozco que están yendo creo que es una bendición para el país”, indicó Abugattás en Canal N.

Asimismo, dio a conocer que en la lista para el congreso de APP se sumaron Carmen Masías, la expresidenta de Devida y Gladys Achaíz, exfiscal de la Nación . Al mencionarlas, Abugattás se refirió a ellas como "dos personas que valen un Perú”.

Carmen Masías

De otro lado, el también excongresista del Partido Nacionalista confesó que la decisión tomada de volver a participar en política no fue apoyada por su familia, sin embargo continuará intentándolo.

“Entrar a la política era como tirarte de cabeza a una piscina de excremento y yo me retiré frustrado de la política (...) la verdad que ha sido una lucha interna bastante fuerte , no hay el apoyo de la familia definitivamente, pero no me voy a rendir”, manifestó Daniel Abugattás.

Añadió también que desea hacer “política de verdad, honesta, transparente, por el Perú sin intereses personales” y, según indicó, ese es "el ánimo de toda la gente con la que he conversado y que están yendo con el señor Acuña”.

Participación de Daniel Abugattás en la política inició con Ollanta Humala

Cabe mencionar que Daniel Abugattás fue congresista de la República por el Partido Nacionalista Peruano, liderado por Ollanta Humala, en el periodo 2006-2011. Aunque en el 2006 Humala postulaba para las elecciones presidenciales, no logró ser elegido.

Además, el pleno parlamentario le dio la confianza para encabezar la comisión que investigaba los “petroaudios”. Asimismo, entre el 26 de julio de 2011 y el 26 de julio de 2012, se desempeñó como presidente de la representación nacional.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.