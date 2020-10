Elecciones 2021: Perú Patria Segura tendrá tres precandidatos a la Presidencia de la República

La agrupación política Perú Patria Segura (PPS) tendrá tres precandidatos a la Presidencia de la República en sus comicios internos. Incluso, dos de ellos no proceden de Lima.

Así lo confirmó el personero legal Pedro Sagástegui Bardales a Andina. Manifestó, además, que las bases de Junín están por definir a los dos aspirantes que competirían junto a Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, en las internas del 29 de noviembre.

“Rafael Santos no es el único (precandidato); tengo entendido que bases de interior, en Junín, están proponiendo otras dos postulaciones que se conocerán esta semana”, expresó Sagástegui.

Cabe recordar que, días atrás, Santos Normand anunció su precandidatura presidencial con PPS. Refirió que su intención es sumar al partido de cara a las elecciones generales de 2021.

“A raíz de que los dirigentes y los militantes me han estado pidiendo que vaya, es que he hablado con los dirigentes, específicamente he hablado con Renzo Reggiardo. Mi posición es básicamente para sumar, yo no vengo a competir con nadie ”, declaró a Panamericana.

Al respecto, Reggiardo Barreto, secretario de la agrupación, comentó que todavía no es oficial la participación del exburgomaestre, pero que tiene la voluntad de asumir el reto.

“ El Comité Ejecutivo Nacional también va en esa línea de aceptar la precandidatura de Rafael Santos y casi sería un hecho”, sostuvo al citado medio.

Internas de Perú Patria Segura se votarán mediante delegados departamentales

El personero legal de Perú Patria Segura comunicó también que las elecciones internas se llevarán a cabo por medio de delegados departamentales, ya que consideran que es una medida óptima por el contexto actual de la COVID-19.

Asimismo, informó que a sus 24.000 militantes ya se les dio a conocer que podrán participar el 29 de noviembre en los comicios internos. Aseguró que, pese a que Renzo Reggiardo es el “candidato natural”, este ya aseveró que no tiene intención de participar en las próximas elecciones.

