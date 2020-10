Elecciones 2021: presentan lista alterna a la de Guzmán para candidato presidencial del Partido Morado

La mañana del viernes 23 de octubre tres militantes del Partido Morado remitieron un oficio a su Órgano Electoral Nacional, a fin de presentar una lista presidencial alterna a la del líder de dicha agrupación política, Julio Guzmán, para poder competir en los comicios internos.

De esta manera, Alejandro San Martín, quien se postularía como precandidato para la presidencia, junto a Yaneth Silva y Rafael López, quienes irían a la vicepresidencia, informaron del documento oficial.

Documento de presentación de lista presidencial alterna del Partido Morado. Foto: Captura.

“Es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente, y a su vez, presentar la lista de candidatos para la fórmula presidencial conformada por los siguientes militantes del Partido Morado”, indican en el documento, y de forma seguida añaden los nombres y cargos mencionados anteriormente.

Además, en el comunicado dan cuenta sobre la designación de Victor Rimach Villanuevo, personero para esta fórmula presidencial alterna.

Cabe mencionar que este procedimiento se encuentra dentro de los plazos establecidos del Partido Morado antes de las elecciones internas y que las inscripciones de las listas se pueden hacer, como fecha límite, hasta el 28 de octubre.

Cronograma electoral del Partido Morado.

Susel Paredes y Gloria Montenegro participarán de comicios internos del Partido Morado

La exgerente de Fiscalización de La Victoria Susel Paredes afirmó que participaría en las elecciones internas del Partido Morado , luego de anunciar su integración a dicho grupo político.

“Voy a postular para estar en la lista (al Congreso) y eventualmente en la plancha (presidencial). Pero todo eso tengo que ganármelo explicándole a cada integrante quién soy, qué voy a hacer y qué propongo”, manifestó Paredes.

A su turno, tras dar a conocer su nueva militancia en el Partido Morado, la exministra de la Mujer Gloria Montenegro aseveró que también será parte de los comicios internos .

“He sido congresista, yo respeto la ley, no me voy a presentar al Congreso. Estoy como militante, me presentaré a las elecciones internas y respetaré todo aquello que está institucionalmente establecido en el Partido Morado”, refirió en TV Perú.

Elecciones 2021, últimas noticias:

