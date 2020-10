El partido Somos Perú parece estar dividido, luego de que la hija de Alberto Andrade, el fundador del partido, rechazara la precandidatura de Daniel Salaverry, pues afirma que no han consultado a las bases para su elección.

“No han consultado con ninguna de las bases la postulación de este caballero y, en segundo lugar, no tienen la menor consideración por los principios con los que Alberto Andrade fundó este partido”, precisó Rocío Andrade.

Asimismo, reclamó que se haya designado al excongresista, pues refiere que no refleja la imagen ni los principios del partido debido a los cuestionamientos que pesan en su contra.

“No podemos permitir que una persona que no esté bien vista esté postulando como precandidato bajo el nombre de Somos Perú”, señaló Andrade. Asimismo, dijo que la decisión se estarían tomando para beneficio personal.

Recalcó que la precandidatura de Daniel Salaverry a la presidencia en representación de Somos Perú ha sido determinada por la directiva presidida por Patricia Li Sotelo.

En tanto, hizo un llamado a los militantes del partido para el día de los comicios internos: “No permitan que ese cariño y ese prestigio con el que se trabajó durante años sea derrumbado. Por favor, si pueden, reaccionen”.

Inscriben precandidatura de Marcelino Martínez de Somos Perú

La precandidatura del abogado Marcelino Martínez fue inscrita este jueves 22 de setiembre y, según su jefe de campaña, Julio Sarmiento, cuenta con el apoyo de las bases de Somos Perú a nivel nacional.

A su vez, afirmó que la designación de Salaverry como único precandidato fue un acto arbitrario de parte del Comité Ejecutivo Nacional y que ellos no están dispuestos a aceptarlo.

Miembros de la agrupación política afirman que no fueron consultados de la decisión. Foto: Deysi Portuguez URPI-GLR

“Nosotros no estamos dispuestos a recibir órdenes de Comité Ejecutivo Nacional. Para eso somos un órgano democrático. Esto tendría que haber sido consensuado”, manifestó Sarmiento.

Afirmó que las más de 1.000 bases del partido no fueron consultadas, y que se trataría de un acuerdo entre algunos secretarios regionales. “Nosotros no podemos estar detrás de ese señor, no podemos permitir que se manche el apellido de nuestro fundador Alberto Andrade”, acotó.

Somos Perú, últimas noticias:

