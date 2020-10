Rafael López Aliaga de llegar a la presidencia: “Cerraré nueve ministerios que están de adorno”

Entrevista. El presidente de Renovación Popular (ex Solidaridad Nacional), Rafael López Aliaga, mencionó que de llegar a la presidencia el 2021 eliminará nueve ministerios, ya que estos “no tienen resultados concretos”. Además, dijo estar a favor de la pena de muerte para los violadores de menores de edad, pero mostró su desacuerdo con la despenalización del aborto.

- ¿Por qué cambió de nombre Solidaridad Nacional?

Más que un cambio de nombre, es una refundación total del partido. Lo que queremos es tener una filosofía más clara, más definida. Seguiremos la filosofía de la socialdemocracia que es poner por encima las enseñanzas de Cristo.

- ¿Serán una organización cristiana?

Queremos ser una fraternidad. Tratarnos como hermanos y preocuparnos por los que menos tienen. Veremos los derechos de todos los peruanos de tener alimentación. Toda esta doctrina socialcristiana va muy de la mano con todos estos derechos.

- ¿Cómo fue este proceso de cambio?

Hemos afiliado a muchísima gente. Buscamos a los mejores líderes en todo el país. Hay una combinación de juventud y experiencia de gente que no tiene pasado político. Por ejemplo, a toda la gente que estaba ligada a José Luna Gálvez la hemos expulsado del partido.

- ¿Cómo así?

José Luna fue secretario general en Solidaridad Nacional, pero ya no existe el partido. Ahora se llama Renovación Popular. El señor José Luna invitó a personas de dudosa procedencia. Descubrimos que algunos eran sicarios. Ese tipo de gente manchó a Solidaridad Nacional. Ni yo ni nadie tiene que cargar con esa culpa.

- ¿La situación de Luis Castañeda también tuvo que ver?

Sin duda, la prisión de Luis Castañeda afectó al partido. Él cometió un error. De ahí a que lo metan preso no me parece. Tienen que procesarlo y si se determina que es culpable, entonces que vaya recién preso. A Castañeda lo metieron en una prisión común y le han malogrado la salud. Él está con licencia en el partido.

- ¿Quiénes lo acompañan en su plancha?

Está el general y exjefe del Comando Conjunto, Jorge Montoya. Él está en la lista de mi precandidatura. La señora Beatriz Mejía era precandidata, pero ya no me acompañará en la lista. Hay varias opciones.

- ¿Puede dar otros nombres?

Está el almirante José Cueto, el general PNP José Tisoc, el pastor Esdras Medinas, el excandidato Alejandro Muñante, el expresidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, la excongresista Fabiola Morales, entre otras personalidades evangélicas y provida. Todos ellos serán los precandidatos.

- ¿Cuándo serán las internas?

Estamos viendo los plazos. Será la primera —o segunda— semana de diciembre. Todavía estamos evaluando la fecha.

- ¿Su partido representa la extrema derecha?

Lo bueno de la doctrina cristiana es que puedes hacer varias acciones que pueden ser de derecha, izquierda o centro. Por ejemplo, voy a promover el monopolio de los genéricos. Si eso es de izquierda, soy de izquierda. También voy a cuidar la tasa de interés. No importa la ideología sino la doctrina.

- ¿Qué es lo primero que hará de llegar a la presidencia?

Una cosa importante: cerrar ministerios. Para mí con diez ministerios es suficiente. Hay nueve ministerios que están de adorno .

- ¿Por qué eliminarlos?

Porque todo es para la planilla de los burócratas que no tienen trabajo y que son los amigos del gobernante de turno […] Con diez ministerios es suficiente. Tener diecinueve ministerios en este momento no tienen ningún tipo de resultado concreto.

- ¿Cómo cuáles?

El Ministerio de Cultura ahora es una caja de empleo. También eliminaremos el Ministerio de la Mujer ¿Cuántas casas de acogidas hizo para las mujeres golpeadas? Ninguna ¿El Midis que hizo por la gente pobre? Absolutamente, nada.

- ¿Se considera un buen candidato?

Soy empresario, no político. Tengo casi 60 años y he viajado por todo el mundo. Conozco cómo son las cosas y sé que las podemos manejar de manera eficiente. Podemos hacer obras públicas, alimentar a la gente y mejorar la salud para todos los peruanos.

- ¿Aprobaría un proyecto de matrimonio igualitario?

Tengo una propuesta que es mejor que el matrimonio igualitario. No lo veamos como un tema sexual sino algo amical. Hay personas que de amistad y confianza quieren tener un patrimonio conjunto. Sacaremos una ley para que tengan un patrimonio conjunto aún no siendo familiares.

- En otros países aprobaron el matrimonio homosexual…

Matrimonio no es. Matrimonio es solo para el hombre que tiene el miembro viril y la mujer que tiene su propio órgano. En el caso de adopción, un niño quiere papá y mamá. Eso es natural. Así fuimos hechos por la naturaleza y por Dios.

- ¿Apoyaría la pena de muerte?

Estaría de acuerdo con la pena de muerte solamente para los casos de violación de menores . En el caso de corruptos como alcaldes, congresistas y presidentes merecen cadenas perpetuas.

- ¿Cambiaría la Constitución?

Creo que ciertos capítulos sí se debería cambiar de todas maneras, pero no toda la Constitución porque sería paralizar el país uno o dos años.

- ¿Cuál es su posición sobre la despenalización del aborto?

No permitiría legalizar el aborto en ningún caso . Es un crimen horroroso matar al ser humano. Es un crimen contra un ser humano indefenso que no puede ni defenderse ni gritar. No firmaría un proyecto de esa naturaleza.

