Forsyth sobre Restauración Nacional: “Soy parte de otra generación, vamos a cambiar la ideología”

George Forsyth se pronunció sobre sus motivaciones para postular a la presidencia de la República y su nueva militancia en Restauración Nacional, el partido del pastor Humberto Lay.

“Nosotros tuvimos conversaciones con ellos (desde antes). El nombre ha cambiado a Victoria Nacional y el logo también. No es de ninguna manera un vientre de alquiler porque nosotros hemos ocupado el Comité Ejecutivo Nacional (...) Creo que Lay y su imagen siempre han demostrado honradez. Me parece que eso es sumamente importante y es la línea que nosotros queremos, de la lucha contra la corrupción”, señaló el exburgomaestre en entrevista con Cosas.

George Forsyth renunció como alcalde de La Victoria para postular a la presidencia. Foto: Captura

En ese sentido, explicó que desde su equipo están aportando diversas ideas a dicha agrupación política, conocida por sus posturas conservadoras en ciertos temas, como el aborto o la unión civil.

“Definitivamente, soy parte de otra generación. Ellos lo crearon, tenían evidentemente un tema sumamente religioso. Entonces, nosotros vamos a entrar a temas más modernos, propios de la época en la que estamos viviendo. También estamos aportando ideología al partido ”, manifestó Forsyth.

Forsyth y las encuestas

Cabe resaltar que el exarquero de Alianza Lima renunció como alcalde de La Victoria el pasado 12 de octubre.

Al consultarle qué influyó en su candidatura, George Forsyth resaltó que ocupar los primeros lugares en los sondeos de opinión fue un factor determinante.

“Creo que el trabajo que hemos hecho en La Victoria se está reflejando en las encuestas . Agradecemos mucho a los compatriotas que nos ven con simpatía. Es un reflejo del equipo que he creado, porque no lo he hecho yo solo. (...) Viendo cómo estaba la situación y también el tema de las encuestas, tomé esta decisión”, sostuvo el ahora político peruano.

George Forsyth postuló al municipio de La Victoria con el partido Somos Perú. Foto: La República

La trayectoria de Forsyth en cargos públicos inició en el año 2010, cuando fue regidor de la municipalidad de La Victoria. Posteriormente, llegó a ser burgomaestre de dicho distrito. Duró cerca de dos años en el cargo, que dejó para postular en los próximos comicios del 21 de abril del 2021.

Elecciones 2021, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.