Elecciones 2021: Carla García confirmó su precandidatura al Congreso por el Apra

Carla García, hija del expresidente Alan García, confirmó su precandidatura al Congreso de la República en las elecciones internas del Partido Aprista Peruano (Apra) de cara a las elecciones generales programadas para el próximo 11 de abril del 2021.

En efecto, la misma Carla García, durante una entrevista con Radio Canal Identidad, filial de Radio San Borja, contó que este último fin de semana tomó la decisión de presentarse como precandidata al Parlamento por el mismo partido que llevó a su padre a la presidencia del Perú en 1985 y 2006.

“A la luz del último fin de semana, voy a presentar mi precandidatura al Congreso por el partido (Apra). (…) Es la primera vez que lo digo, me voy a presentar como precandidata al Congreso”, manifestó en el mencionado medio.

Carla García formalizó su inscripción en el partido de la estrella el viernes 25 de setiembre. Hecho que dio a conocer a través de sus redes sociales, donde también saludó a todos sus compañeros de la organización.

“Desde que me inscribí, muchos compañeros con mucha ilusión me pedían que me acerque y que tome un papel más público en el partido. Yo soñaba un poco con la vocería del partido”, sostuvo.

Por otro lado, la hija de García Pérez comunicó que el Apra cuenta con nuevos cuadros, entre los que figuran: Evelin Orcón, Renzo Ibáñez, Alexis Meléndez, Patricia Tubilla, Úrsula Silva, Mónica Yaya y otros militantes.

De esta manera, García Buscaglia participará en las elecciones internas del partido en la primera semana de diciembre con el fin de integrar la lista al Congreso para el periodo 2021-2016.

De acuerdo a Infogob, el Apra cuenta con unos 223.000 inscritos y, en un proceso de afiliación reciente, pudieron completar cerca de 7.000 fichas adicionales.

Cabe recordar que en las elecciones congresales 2020, celebradas el último 26 de enero, el Partido Aprista obtuvo apenas el 3% de los votos, por lo que no logró pasar la valla electoral del 5% requerida por el Jurado Nacional de Elecciones.

Elecciones 2021, últimas noticias:

