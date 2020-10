Beingolea descarta que Lourdes Flores sea precandidata tras rompimiento de alianza con APP

Alberto Beingolea se pronunció tras el rompimiento de la alianza política entre el Partido Popular Cristiano (PPC) y Alianza para el Progreso (APP).

“Cada uno sabe lo que gana y lo que pierde. Creo que en general pierde el Perú y lo digo con serenidad (...) Nosotros habíamos recibido el mandato de tratar la posibilidad de presentar al electorado del Perú una gran unidad con todos los del centro para evitar que haya una segunda vuelta entre los extremos”, señaló en diálogo con RPP.

No obstante, aclaró que el PPC sí presentará una plancha presidencial para los comicios del próximo 11 de abril del 2021, pero indicó que dicho grupo no estará integrado por Lourdes Flores Nano. Agregó que la misma abogada ya lo ha declarado anteriormente.

“Por supuesto que nos vamos a lanzar, sin ninguna duda y con mucha pena porque no creíamos en la dispersión del voto del sector. Lamentablemente esto no se ha podido, las otras colectividades no lo han entendido (...)".

Pero los destructores son más y tras meses de intentar entendimientos para lograr la unidad del gran sector del centro que represent a la mayoria, confieso con pena no haberla logrado. Ahora debo anunciar la disolución de la alianza del PPC y APP. — Alberto Beingolea (@BeingoleaA) October 17, 2020

Cabe resaltar que Flores Nano postuló a las elecciones presidenciales de los años 2001, 2006 y a la vicepresidencia de la República en los comicios del 2016, mediante la alianza entre el PPC y el Apra. Asimismo, candidateó en las municipales del año 2010 y quedó en segundo lugar.

Por otra parte, a inicios de marzo, Jorge Barata dio a conocer que la política peruana recibió aportes de Odebrecht para su campaña a la alcaldía, mediante dos entregas de 70.000 y 30.000 dólares.

Beingolea: “Lástima que los personalismos hayan vencido a las ideas”

Luego de que Alianza para el Progreso comunicó el rompimiento de su pacto con el PPC; Alberto Beingolea lamentó que no se haya llegado a un consenso.

“Siempre he tratado de construir, privilegiando las coincidencias sobre las diferencias. Lucho contra esta forma de hacer política destruyendo, que es fácil, pero no aporta al beneficio de las grandes mayorías. (...) Lástima que los personalismos hayan vencido a las ideas. Dios ilumine a los peruanos en las próximas elecciones ”, puntualizó.

Elecciones 2021, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.