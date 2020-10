En estas semanas, los aspirantes a la presidencia del Perú tienen sus primeras definiciones: deben inscribirse como precandidatos en sus partidos. Hasta fin de mes, las organizaciones políticas tienen plazo para informar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quiénes compiten en sus agrupaciones a fin de representarlas en la contienda electoral del próximo año.

Luego, los precandidatos inscritos deben pasar por la decisión de su partido, sea por votación directa de los afiliados, modalidad de un militante, un voto, o por designación de delegados. La elección de candidatos por voto inmediato de afiliados debe ser a fines de noviembre. La designación por delegados, a inicios de diciembre.

En Acción Popular ya están inscritos Alfredo Barnechea, Yonhy Lescano y Edmundo del Águila. El primero lleva en su plancha a Maricarmen Alva, sobrina de Javier Alva Orlandini y excandidata al Congreso, y al exlegislador Armando Villanueva. Lescano lleva en su fórmula a Gisela Tipe y Alberto Velarde. La elección será en la modalidad de un militante, un voto.

En el Partido Morado, Julio Guzmán tiene hasta el miércoles 28 para inscribir su precandidatura. En su fórmula cuenta con Susel Paredes, nueva afiliada proveniente de la centroizquierdista Fuerza Ciudadana, agrupación sin registro en el JNE. Algunos animan a Carolina Lizárraga a competir contra Guzmán, pero no habría mayor avance.

Por delegados

En la coalición denominada Alianza para el Progreso del Perú-Unidad Nacional, integradas por las agrupaciones políticas Alianza para el Progreso (APP) y PPC (Partido Popular Cristiano), buscan pasar el temporal de los audios en que líderes pepecistas cuestionan al presidente apepista. Luego de este episodio, avanzan en la confirmación de la alianza en el JNE, luego de algunas observaciones por superar. El precandidato presidencial único sería César Acuña con Carmen Omonte y Carlos Neuhaus en su plancha. La elección será por delegados.

En Fuerza Popular, se espera el anuncio de Keiko Fujimori de su postulación. La designación será también por delegados.

En Somos Perú, donde se alista el proceso para la elección de Daniel Salaverry, nuevo afiliado. Lo acompañaría en la fórmula presidencial el actual congresista Jorge Pérez.

En Podemos Perú, la esperanza está puesta en el actual parlamentario Daniel Urresti.

En Restauración Nacional, que se rebautiza como Victoria Nacional, George Forsyth es el único aspirante a la presidencia que se conoce.

Otros casos

En Avanza País, Hernando de Soto alista lo que viene como precandidato único. Según el presidente de este partido, Pedro Cenas, esperan que el empresario Carlos Añaños acepte ir en la plancha presidencial.

En Juntos por el Perú, Verónika Mendoza será quien encabece esta propuesta junto con Roberto Sánchez a la primera vicepresidencia y la sindicalista de la CGTP Carmela Sifuentes como segunda vicepresidenta.

En el partido Contigo, Máximo San Román ya está inscrito para la candidatura presidencial. En su fórmula van el exdecano del Colegio de Abogados de Lima y ex fiscal anticorrupción Pedro Angulo para la primera vicepresidencia, y la economista Patricia Lengua Lafox para la segunda.

En el Partido Nacionalista, el dirigente y excongresista Santiago Gastañadui solo atinó a decir que Ollanta Humala tiene hasta el domingo 25 para tomar una decisión e inscribirse como precandidato presidencial.

En el APRA, Nidia Vílchez y Abel Salinas son precandidatos. No obstante ella aspira una plancha de consenso con Salinas y Roque Benavides, pese a que este último ha dicho que no ocupará cargo público tras su inscripción como militante aprista. Si Vílchez no logra este “consenso” se lanzaría como precandidata presidencial, al igual que Salinas.

En el Frente Amplio, Marco Arana y Humberto Morales son los precandidatos de cada unan de las facciones que disputan legitimidad. Una decisión del JNE definiría cuál es reconocido como tal para seguir en esta carrera.

En Unión por el Perú, pretenden llevar a Antauro Humala como candidato presidencial, pese a que la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba declaró improcedente un nuevo hábeas corpus presentado para solicitar su libertad. Humala fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio y rebelión. En la fórmula que ensayan, estaría el congresista José Vega, secretario general de este partido.

En Solidaridad Nacional, que busca llamarse Renovación Popular, Rafael López Aliaga es también el único precandidato ya por inscribirse.

En Todos por el Perú se espera que vaya Pedro Cateriano como candidato presidencial. “Lo estoy evaluando, lo decidiré en los próximos días”, comentó el ex primer ministro.

En Renacimiento Unido Nacional (RUNA), los precandidatos presidenciales serían el excongresista Richard Arce y Ciro Gálvez, cabeza del partido. “Buscamos que la elección sea por un militante, un voto, lo estamos viendo”, dijo Arce.

En el Frepap también se habla de una elección por afiliados. “Siempre lo hemos hecho así, y ya en su momento se sabrá si vamos con candidato presidencial o solo al Congreso”, dice María Teresa Céspedes, actual legisladora.

En Perú Libre, el docente Pedro Castillo, dirigente contrario al Sutep, es el precandidato presidencial en ciernes.

