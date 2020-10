Pedro Cateriano queda inscrito en Todos por el Perú y participará en las elecciones internas

El ex primer ministro Pedro Cateriano informó a través de un tuit en su cuenta oficial que su inscripción como militante de Todos por el Perú ha sido “debidamente registrada conforme a ley, en el registro de organizaciones políticas del JNE".

El político mostró su conformidad por continuar en las filas del partido, pese a la particular manera como llegó a inscribirse. La decisión del Jurado de declarar infundado el recurso de apelación, posibilita ahora un debate de ideas interno con Fernando Cillóniz, el otro posible precandidato en esta organización política.

Mi inscripción como militante de Todos por el Perú, debidamente registrada conforme a ley, en el registro de organizaciones políticas del @JNE_Peru pic.twitter.com/xSWp3nzIV6 — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) October 16, 2020

Como se recuerda, Cateriano se inscribió con el apoyo de Áureo Zegarra Pinedo y su hijo, Jean Carlos Zegarra Roldán, quienes a pesar de aparecer en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), fueron revocados y posteriormente expulsados de la agrupación como figura en actas remitidas en una Asamblea General del 5 de noviembre del 2019. Esta irregularidad en su inscripción motivó una serie de cuestionamientos.

“El señor Áureo Zegarra y su hijo siguen apareciendo en el padrón y el ROP porque todavía no los procesan, pero cuando se termine el trámite ya no aparecerán. En la institución todos saben que ya no son parte. Zegarra aparece solo porque Cateriano le dio la prensa”, manifestó a La República Jaime Freundt López, miembro de la comisión política, jefe del comando de campaña y vocero oficial de Todos por el Perú para las elecciones del 2021.

De igual manera, Freundt desconoció a Jean Carlos Zegarra Roldán como personero legal, y sostuvo que fue Cárdenas Minaya quien presentó el título correspondiente para inscribirse en el cargo al Tribunal Nacional Electoral.

Pedro Cateriano y Fernando Cillóniz inscritos en medio de crisis interna

Las disputas dentro Todos por el Perú quedaron expuestas ante la opinión pública, al reflejarse esto en sus posibles candidatos presidenciales Pedro Cateriano y Fernando Cillóniz.

Como el dirigente Jaime Freundt explicó en su oportunidad “en la sesión de noviembre se revocó en el cargo al señor Zegarra Roldán, y el señor Percy Cárdenas Minaya pasó a ser personero legal titular y se pone como personero legal alterno a Walter Quevedo”.

Detalló que el 5 de noviembre de 2019 se decidió hacer revisar el Comité Ejecutivo ante los resultados negativos de TPP en las pasadas elecciones presidenciales del 2016, y en las municipales el 2018. Luego de esto, en vísperas de los comicios congresales 2020, el pleno Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la solicitud de inscripción de listas de candidatos de Lima de Todos por el Perú.

“Como ya sabíamos cómo procede de irregular el señor Áureo Zegarra, en una asamblea buscamos revocarlo tal como se señala en los estatutos del partido. Esto finalmente sucedió”, señaló.

Pero no solo se revocó a padre e hijo, también se descartaron a los dirigentes: José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Nuñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, María Mercedes Martínez Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Julia Agueda Valencia Grijalva, Víctor Hugo Simbrón, y Gabriela Clelia Castro Castillo.

Se ratificó así a José Aspíllaga Pengle como nuevo presidente, a Percy Cárdenas Minaya como personero legal y a Mercedes Mendoza Albarracín como secretaría nacional de organización del partido.

Pedro Cateriano, últimas noticias: