Luis Valdez sobre la no reelección de congresistas actuales y disueltos: “Esto hace bien al proceso”

El vicepresidente del Congreso de la República, Luis Valdez Farías, se pronunció sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no permitir que parlamentarios actuales, elegidos en enero de este 2020, ni los disueltos, del periodo 2016-2019, puedan postular a los comicios generales del 2021.

En efecto, para Valdez la Resolución N° 0352-2020-JNE, que prohíbe la reelección inmediata de los congresistas, es “muy importante y positiva” ya que los partidos políticos podrán “presentar a sus mejores cuadros” a pocos meses de iniciar el proceso electoral.

“En el Congreso lo tenemos bastante claro. Además, teníamos un acuerdo a nivel de mi partido (Alianza para el Progreso) que los congresistas que estamos en ejercicio y los congresistas que fueron disueltos en el Parlamento pasado no iban a postular”, declaró este jueves en Canal N.

En esa misma línea, el legislador consideró que esta medida suma para aquellos congresistas que han tenido "algunas aspiraciones” de cara a las elecciones generales del próximo 11 de abril y que los mismos “hoy puedan tener mayor claridad del panorama electoral”.

“ Esto hace bien al proceso y esperamos que este Jurado Nacional de Elecciones no solamente se pronuncie en este caso sino en todas las situaciones y hechos donde haya todavía algún tipo de duda o vacío que no se ha discutido, (que) no se espere que recién cuando se presente un caso concreto, como es normal en anteriores Jurados Nacionales de Elecciones”, acotó.

En otro momento, aclaró que la solicitud que emitió el Parlamento al JNE solo fue “para una consulta universal” y que estaban esperando la determinación del organismo electoral.

“En este caso, la transparencia también importa, la claridad y la predisponibilidad en los altos funcionarios de la gestión pública”, expresó.

Es importante precisar que el JNE sostuvo que su decisión se basa en la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 90-A de la Constitución Política. Esta medida fue aprobada por la mayoría de peruanos en el referéndum de 2018.

De igual manera, la institución detalló que este tema ha generado distintas interpretaciones por parte de los partidos políticos y en la ciudadanía, lo que propicia un criterio de oportunidad.

