Premio Nobel de Medicina, Edvard Moser: “El gran conocimiento no solo viene de grandes universidades, sino proviene de la persona misma”

En un contexto de pospandemia, en la que la salud ha adquirido gran relevancia, el Premio Nobel de Medicina 2014, Edvard Moser, llegó a nuestro país para reunirse con los estudiantes universitarios de la Universidad César Vallejo (UCV) y conocer nuestra institución.

En conferencia de prensa, Edvard Moser informó sobre los importantes avances en la investigación del “GPS interno”, estudio con el que se hizo acreedor del máximo galardón en la medicina mundial. Su trabajo ha ayudado a entender enfermedades como el alzheimer y la esquizofrenia.

“Estoy muy agradecido de recibir este premio y visitar este país. Mi investigación, así como otras, ayudan a estudiar el comportamiento de diversas enfermedades. Por ejemplo, existen tratamientos para enfermedades como el cáncer y temas neuronales que merecen mayor investigación. Sabemos que puede existir una cura para contrarrestar este tipo de males, pero se necesita mayor incentivo para los nuevos científicos”, mencionó Moser.

Asimismo, las máximas autoridades universitarias César Acuña Peralta, fundador de la UCV; Beatriz Merino, presidenta ejecutiva; Jeannette Tantaleán, rectora de la universidad, y Karina Cárdenas, gerenta general, lo acompañaron en la mesa principal.

“Jamás imaginé, al fundar la universidad, que tendríamos la presencia de premios nobeles y ya contamos 11 hasta el momento. De esta manera, estamos internacionalizando a la institución. Agradezco al Dr. Moser por aceptar nuestra invitación, su presencia le da prestancia y prestigio a nuestra universidad. No es fácil traer un premio nobel al Perú, pero lo hacemos por nuestros estudiantes y docentes. Es un honor para todos los peruanos”, expresó Acuña Peralta.

Por su lado, la Dra. Beatriz Merino, mencionó lo siguiente: “Quiero agradecer la visita del Dr. Moser a nuestra institución y a su amable disposición para reunirse con nuestros estudiantes. Para nosotros es un honor tenerlo en casa y reconocerlo con nuestra máxima distinción”.

Durante la conferencia, el Premio Nobel de Medicina 2014 reconoció la labor que viene cumpliendo la Universidad César Vallejo con los jóvenes universitarios peruanos.

“Quiero felicitar la labor que hace la universidad con los jóvenes peruanos porque les brinda oportunidades para que puedan seguir en el campo de la investigación científica. El gran conocimiento no solo viene de grandes universidades, sino proviene de la persona misma, así como yo que empecé desde muy pequeño en una isla, lejos de grandes escuelas que me brindaran más conocimiento, no tuve esa oportunidad”, concluyó el neurocientífico.

Cabe resaltar que Edvard Moser también fue reconocido con el grado académico de doctor honoris causa de esta casa de estudios, en el campus UCV Trujillo.

Sobre Edvard Moser

Edvard Moser, director científico del Instituto Kavli de Neurociencia de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Trondheim, Noruega, nació el 27 de abril de 1962 en Alesund, Noruega, de padres alemanes. Posee tres licenciaturas de la Universidad de Oslo, una en Matemáticas y Estadística en 1985, una en Psicología en 1990 y otra en Neurobiología. Inició su formación postdoctoral en el Centro para la Neurociencia de la Universidad de Edimburgo 1994-1996 y fue becario postdoctoral visitante en el laboratorio de John O’Keefe en el University College, de Londres.

Ha ejercido numerosos cargos y recibido numerosas condecoraciones en su país y fuera de este. Regresó a Noruega en 1996 para ser nombrado profesor Asociado de Psicología Biológica de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) en Trondheim, que ocupó hasta 1998. En el mismo año, fue catedrático de Neurociencia en la NTNU. Además, es director fundador del Centro NTNU para la Biología de la Memoria (2002). Actualmente, es miembro de la Real Sociedad Noruega de Ciencias y Letras, Academia Noruega de Ciencias y Letras y la Academia Noruega de Ciencias Tecnológicas.

Premio Nobel de Medicina

El 6 de octubre de 2014, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Medicina 2014 junto a su esposa, May-Britt, y John O’Keefe “por sus descubrimientos de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro”, pues la carrera de los tres científicos está centrada en la investigación del cerebro, lo que les permitió descubrir el “GPS interno” que posibilita la orientación en el espacio. Su objetivo actual es desentrañar cómo se organizan los microcircuitos neuronales para el espacio y el tiempo.

Es importante mencionar que el connotado científico se convertirá en el undécimo ganador del Nobel que visita nuestras aulas. Antes lo hicieron Mario Vargas Llosa, Rigoberta Menchú, Jody Williams, Leymah Gbowee, Shirin Ebadi, Tawakkul Karman, Lech Walesa, Kailash Satyarthi, Muhamhan Yunus y Adolfo Pérez Esquivel. Todos ellos han reconocido la calidad educativa que brinda la Universidad César Vallejo a sus estudiantes.

