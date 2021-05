CADEDigital: PERÚ PODRÍA SUMARSE A LA ‘VISA’ DE NÓMADE DIGITAL Y PERMITIR QUE EL TALENTO HUMANO TRABAJE EN MÚLTIPLES COMPAÑÍAS

Para lograr que más peruanos sean capaces de competir en escenarios globales es necesario desarrollar políticas y estrategias de atracción y movilidad del talento. Esta fue una de las conclusiones de la sesión La movilidad del talento y el impacto en la economía digital, desarrollada en el marco de #CADEdigital, a cargo de Karoli Hindricks, fundadora de Jobbatical.com, y con la conducción de Michael Duncan, miembro del Comité Perú Digital y del Directorio de IPAE Asociación Empresarial.

En su presentación, Karoli Hindriks habló de la escasez mundial de talento que hacia el 2030 podría costar cerca de 8.5 billones de dólares y que, supondría que harán falta 18 millones de personas para que los países se mantengan en una situación similar a la de hoy. En esa línea, la expositora reflexióno acerca del papel de Silicon Valley: “Una no puede evitar preguntarse por qué hay una sola región en el mundo referente en innovación cuando el talento existe a nivel mundial”, indicó.

Fue esta pregunta la que la llevó a fundar Jobbatical.com, una empresa que ayuda a otras instituciones de tecnología a reubicar a sus nuevos empleados internacionales de manera eficiente y confiable. En ese marco, para la especialista el tema de la movilidad del talento radica en traer a las personas en dónde se requiera y eso, a evaluación de Hindriks, es un hecho en el que los gobiernos han fallado: “Traer el talento a tu territorio, pero también dar las oportunidades y facilidades para que no se quieran ir”, precisó la especialista.

Al consultarle sobre el proceso de migración de talento, la expositora destacó que el ajuste cultural también es muy importante: “La diversidad en general es muy importante, es un factor clave para las organizaciones, que nos llevan a verlas de una forma más humana”, explicó. Asimismo, dijo que, como sociedad se debe hacer el esfuerzo de crear un ambiente favorable para que la diversidad pueda extenderse y esta pueda aprovecharse de manera adecuada; y que se ponga en práctica como un indicador formativo. Hindriks asegura que a pesar de que esta propuesta no es fácil traería grandes beneficios en el corto y largo plazo.

Asimismo, comento que, por otro lado, hoy existen los nómades digitales, que son personas que utilizan Internet para desempeñar su ocupación sin importar el lugar en donde se encuentren. Muchos países no tienen en cuenta a estas personas y actúan como si no existieran, lo que conlleva a que estos se vean privados de derechos básicos como salud y/o a no contar con representatividad. Como solución, la fundadora de Jobbatical.com destacó que, así como existe una experiencia de usuario enfocada al cliente, también es fundamental que haya una enfocada al trabajador presencial o remoto.

Al finalizar, la especialista destacó que las organizaciones privadas están más inclinadas a adoptar a nómades digitales en sus ecosistemas y que, el talento humano también se muestra cada vez más propenso a desarrollar una línea de carrera pensando en trabajar un par de meses en un país para luego mudarse o empezar en otra organización: “Perú podría crear o sumarse a esta ‘visa’ de nómade digital y permitir que estas personas trabajen de forma legal para múltiples compañías. Esto definitivamente se traducirá en tener y retener a las personas más talentosas en los ecosistemas”, indicó.

