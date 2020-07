El programa escolar ‘Aprendo en Casa’ se estableció tras el brote de la pandemia de la COVID-19; no obstante, el factor emocional ha sido poco abordado por las autoridades, pese a que la falta de sociabilización o las fallas técnicas pueden generar un mayor estrés en los estudiantes, padres de familia y docentes.

Pensando en ello, un grupo de profesionales unió esfuerzos para crear la plataforma MAB Your Learning Coach (MAB Click), un espacio de índole académico que ha priorizado el lado emocional y creativo del niño y adolescente en etapa escolar, así como del maestro y progenitores.

¿Por qué es importante tomar en cuenta el factor emocional en la educación?

Para Ximena Unzueta, licenciada en psicología de la UPC y una de las promotoras de MAB, es importante que se tome en cuenta el aspecto emocional e incluirlo dentro del programa de educación virtual con un enfoque integral.

“Está comprobado que educación sin factor emocional no es tan eficiente ni productiva. Nosotros incluimos el factor creativo porque es muy importante trabajar las habilidades blandas”, señala la especialista.

En esa misma línea, considera que el agobio que se genera en los hogares en el marco de la pandemia es relativo en cada alumno, tomando en cuenta que la educación virtual ha planteado mayores retos tanto para el educador como para el escolar del Perú.

“La educación a distancia requiere un rol más activo del alumno porque ahora es el alumno quien decide si se conecta puntual si entrega su tarea a tiempo. Hay muchas decisiones que el alumno tiene que tomar ahora que antes la tomaba el profesor o que estaba implícita en la estructura académica”, agrega la también psicoterapeuta.

MAB Click: el camino hacia una educación más humana

En diálogo con La República, Macarena Arribas, CEO, fundadora e impulsadora de MAB Click, explica que este espacio busca convertir a la educación en una mucho más emocional y humana; basándose en los distintos modos de aprendizaje que tienen los colegiales.

La plataforma llega tanto al sector privado como público, en este último es totalmente gratuito gracias al apoyo de LINDCORP. Cuenta con videos emocionales producidos y grabados por psicólogos, quienes enseñan como manejar el estrés, las emociones, la organización de tiempo y espacio, además de los métodos de estudio.

Interfaz de MAB Click. (Foto: captura MAB)

“Desde que empezó la enseñanza virtual, he tenido que atender a los estudiantes y también a los padres de familia, a veces fuera de mi horario laboral, me di cuenta de que ellos también necesitan ser escuchados; porque tienen mucho más problemas que uno mismo. Con las herramientas de soporte que nos brindaron, ahora puedo ponerlo en práctica con ellos; ya que antes no sabía que hacer o decirles”, manifiesta un docente que recibió el apoyo de MAB Click.

Sugieren incluir la educación emocional en ‘Aprendo en Casa'

MAB Click nació hace seis años como una respuesta a la educación tradicional, actualmente tiene un convenio con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), a través del programa Amablemente, el cual se firmó en 2019, para realizar actividades de capacitaciones y asesorías psicológicas grupales e individuales en favor de los docentes.

Su método de trabajo comprende a los alumnos de quinto y sexto año de educación primaria y del primer grado de educación secundaria, durante las horas de tutoría. Durante ese lapso se abordan temas competentes a las habilidades blandas como: empatía, motivación, tolerancia, trabajo en equipo, resiliencia, comunicación asertiva entre otras.

Cabe señalar que el factor emocional hasta ahora sigue siendo un bonus track o el extra dentro del sistema educativo peruano; pero este es igual de importante que los cursos que forman parte del currículo escolar.

“Me siento cansada, sobrecargada, con ganas de dejar todo. Las múltiples documentaciones que pide el Ministerio, las reuniones y capacitaciones a cualquier hora, son del día a día. A veces no nos sentimos escuchadas para que los directivos también sepan cómo estamos y nos comprendan”, dice otra enseñante de un colegio estatal.

Capacitación a un grupo de docentes en Lima. (Foto: MAB Your Learning Coach)

Por ello, Macarena asegura que el balance académico y emotivo tiene que ser indispensable dentro de la educación peruana, sobre todo en un contexto como el que se vive hoy, por las medidas sanitarias adoptadas contra el coronavirus y la posterior implementación de ‘Aprendo en casa'.

“Yo considero que es importante que los chicos estén emocionalmente estables que sepan manejar su estrés, que puedan manejar su ansiedad o la incertidumbre de la que estamos viviendo. Ahora, que es virtual, es mucho más fácil expandir, ya que el contenido se graba y se difunde”, advierte la también comunicadora de profesión.

Macarena Arribas Berckemeyer, fundadora de MAB Click. (Foto: Mab Click)

MAB Your Learning Coach aspira ampliar su universo en el sector público; no obstante, hasta ahora no han recibido una respuesta de las autoridades del Minedu; asimismo reconocen que el divorcio entre las entidades públicas y privadas no permite establecer alianzas en favor de la educación peruana.

“Tenemos que dejar de lado la separación entre lo público y privado, tanto las autoridades y la empresa privada deben entender que si queremos lograr un cambio en la educación peruana, este es el momento. Por ahora, desde MAB hay un convenio y un compromiso con el país”, finaliza su impulsadora.