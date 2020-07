Los nuevos desafíos del docente universitario en tiempo de pandemia

Nadie se ha quedado fuera de los efectos de la COVID-19. La educación se ha visto afectada de múltiples maneras por lo que hoy más que nunca nos presenta retos y desafíos para sobrellevar la nueva realidad que nos ha traído la pandemia.

Esta situación nos excede, pero aún no hemos podido proyectar “el después” y cómo reconstruimos nuestro bienestar social y cultural. Una alternativa ha sido la construcción de redes virtuales para fortalecer los lazos comunicacionales y trabajar en diversas propuestas novedosas, desencadenando la creatividad.

Los docentes universitarios de hoy están centrados en encontrar alternativas a cómo desarrollar un proceso diferente de enseñanza-aprendizaje en tiempos de cuarentena – primero- y ahora con una nueva normalidad cercana.

El docente de ahora además debe sortear obstáculos como la falta de experiencia en el manejo de tecnologías, la no disponibilidad de las herramientas tecnológicas de última generación, sumando la falta de conectividad que tienen los estudiantes en distintos lugares del país.

La Universidad Privada San Juan Bautista, conocedores de esta “nueva realidad” emplea para sus clases sincrónicas y asincrónicas la plataforma BlackBoard y BlackBoard Learn Ultra, usada por las más prestigiosas universidades del mundo, y que le permite tanto a alumnos como a docentes cortar esas brechas que actualmente el distanciamiento social abrió en el campo de la educación.

Por esto es importante concentrarse en la re-vinculación con los “ingresantes”, buscar un nuevo lenguaje, adaptarnos esta nueva normalidad de la distancia social y evitar actividades que puedan concentrar a las personas.

El camino no es sencillo porque la esta situación se suma la angustia de no comprender cómo se sigue, los interrogantes se van sumando ¿Estoy en la universidad? ¿Me anotaron en la carrera? ¿cómo me inscribo? ¿Cuándo curso? ¿Qué tengo que estudiar? etc.

En este escenario es importante repensar las estrategias de educación, pensar en la educación virtual y remoto con todas las herramientas que permitan el lograr el fin de estudios superiores, la preparación de una profesional con las aptitudes y herramientas para esta nueva década que empieza.

Para la Universidad Privada San Juan Bautista repensar en estrategias educativas es fundamental porque la educación puede transformar, ofrece herramientas para sortear diferentes obstáculos, nos permite reconocernos como sujetos de derechos, nos abre una puerta hacia el camino de la inclusión, fortaleciendo el ejercicio de nuestros derechos.