Derrama Magisterial inicia ciclo de encuentros virtuales en el marco de la celebración del día del maestro

Conscientes del gran esfuerzo que los docentes vienen realizando para continuar con sus labores en el marco de la emergencia sanitaria desencadenada por la COVID-19, Derrama Magisterial organiza un ciclo de encuentros virtuales en homenaje a los maestros.

El objetivo de estos dos encuentros es analizar, reflexionar y desarrollar propuestas relacionadas a la situación y las perspectivas de la profesión docente en el Perú, en el marco de la pandemia de la COVID-19 y el Proyecto Educativo Nacional al 2036.

“Para nuestra institución el maestro es quien le da sentido a la educación ya sea presencial o a distancia, por eso queremos destacar el rol que ha venido desempeñando en el marco de la emergencia y, gracias a estas experiencias, proponer nuevas formas de seguir llevando a cabo una enseñanza alineado a los objetivos propuestos en el plan nacional” afirmó Luis Espinoza, presidente de la Derrama Magisterial.

El primer panel, a realizarse el 2 de julio a las 6 p.m., estará centrado en el “Rol del maestro en la educación presencial a distancia”, contará con la participación de Magali Robalino, representante de la UNESCO en Perú (2014-2019), Flor Pablo, ex ministra de Educación, y Luis Espinoza, presidente de la DM; modera Dante Córdova, ex ministro de Educación. Por otro lado, la segunda actividad, programada para el 7 de julio a las 6 p.m., será la conferencia “El maestro y la evaluación formativa, dificultades y desafíos” a cargo de Idel Vexler, docente y ex ministro de Educación; contará con los comentarios de César Vela Choca y la moderación de Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Para inscribirse basta con ingresar a www.dm.edu.pe y llenar el formulario.

La realización de estas actividades, reafirman el compromiso de la Derrama Magisterial por destacar la profesión docente y visibilizar sus retos y necesidades sobre todo frente a la nueva coyuntura que enfrentamos.

Sobre la Derrama Magisterial

Derrama Magisterial es una institución de Seguridad Social privada, perteneciente a los maestros que trabajan en las instituciones educativas del Estado. Su función principal es administrar con eficiencia y transparencia los aportes mensuales de sus asociados para que, al término de su vida laboral, cuenten con un Fondo de Retiro importante y altamente rentable. Adicionalmente, como parte de su programa de Previsión Social, otorga beneficios previsionales en casos de invalidez y fallecimiento.