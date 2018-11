¿Estudiar una carrera en poco tiempo? Conoce las mejores opciones

Muchas veces el tiempo juega en nuestra contra. Las actividades que realizamos a diario, por distintos motivos no nos permite tener tiempo para seguir creciendo profesionalmente. El mundo moderno nos reta a actualizarnos, a abreviar el día a día, a tomar nuevas decisiones para generar soluciones de inmediato.

Las oportunidades que nos da el nuevo siglo donde interactúan lo digital y lo moderno, ofrecen lo que exige una educación en el que el tiempo se lleva todo lo que aprendiste ayer y te pide que actualices hoy.

Ya pasaste años estudiando para una carrera, otros más para tener una maestría o doctorado, pero para otra especialización no puedes tomarte más tiempo. Una alternativa son las carreras cortas o los cursos libres que se enfocan en esa urgencia, en esos cambios continuos que no te permiten quedarte atrás como profesional o no puedes dejar de ser tendencia como marca.

Los cursos libres son una buena alternativa para superarte. Si bien es cierto, los avances tecnológicos y los medios digitales han creado mayor requerimiento en el mercado laboral, donde cada vez se necesita a personal capacitado para estas áreas.

En estos instantes una empresa requiere una web, una marca necesita renovar su imagen, diseñar una App, ser tendencia en redes sociales o simplemente trascender estratégicamente donde se exponga… ¿Y tú estás listo para estos tiempos?

Quieres ser un profesional y lograr mejores oportunidades, son muchas las carreras del futuro, te ayudamos a encontrar lo que necesitas:

- Amplía tus capacidades, diseña y programa páginas web para tu empresa o como independiente, diseña aplicaciones para una marca, etc. Los cursos en el Mundo Web son fascinantes.

- Complementa tu lado artístico y eleva tu talento para el diseño con los cursos en Gráfica y Arte.

- Profundiza tu estilo fotográfico o perfecciona el talento que tienes para las lentes, enfócate en la Fotografía.

- Actualízate en las comunicaciones con pensamiento digital y en el lado estratégico creativo que requieren hoy las marcas. Intégrate al Marketing y Publicidad.

- Explora más allá el talento que tienes para crear, producir e impactar en lo audiovisual. Alcanza la perfección visual con la Producción de Video.

- Súmale a tu talento visual, esa categoría para crear y componer formas, mundos y universos imaginarios. Intérnate en los cursos de Animación 2D-3D.

¿Cuáles son las ventajas?

- Estudiar una carrera en poco tiempo te permite seguir estudiando en otra institución de manera simultánea.

- Si ya culminaste una carrera, los cursos en poco tiempo te ayudarán a desarrollar más tus capacidades.

- Te permite ingresar al mercado laboral para que luego puedas costear económicamente otros estudios.

- Puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo.

- Horarios flexibles

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que, actualmente el mercado laboral requiere de un 80% de profesionales técnicos, y solo un 20% de profesionales vinculados a la dirección, gestión e investigación.

Uno de los principales beneficios de este tipo de estudio es la duración de la formación profesional, ya que solo se invierte poco tiempo. La importancia de llevar una carrera corta es un tema de mucha controversia, pero brinda nuevas oportunidades a los jóvenes.

