Precio del dólar HOY en Perú: tipo de cambio, compra y venta

DÓLAR HOY. El precio del dólar en Perú este domingo 25 de setiembre se cotiza en S/ 3,890 la compra y S/ 3,920 la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe. Además, el tipo de cambio cerró la sesión anterior, del viernes 23 de septiembre, en S/ 3,913, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Por qué es importante el tipo de cambio? "Somos un país muy dependiente del tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares", explicó Jorge Luis Ojeda, docente de Finanzas de la UPC. Agregó que, por ejemplo, el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.

El BCRP estima que la inversión privada en el Perú llegaría hasta los US$ 50.271 millones al cierre de este 2022. Pese a que el monto no representa avance con respecto al 2021, el desempeño sería un 14,7% superior a lo registrado en el 2019. El presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que esta “no es una cifra mala”, no obstante el crecimiento sería nulo.

Dólar en Perú: el precio del domingo 25 de septiembre de 2022

El dólar paralelo se cotiza en S/ 3,890 para la compra y S/ 3,920 para la venta el 25 de septiembre de de 2022. Mientras que en el mercado bancario el precio promedio se ubica en S/ 3,8970 la compra y S/ 3,9270 la venta.