Tipo de cambio hoy en Perú: a cuánto cotiza este sábado 10 de septiembre de 2022 en el mercado paralelo

El precio del dólar en Perú hoy, sábado 10 de septiembre, se ubica en S/ 3,870 la compra y S/ 3,895 la venta en el mercado paralelo, según el portal cuantoestaeldolar.pe. La sesión anterior, del viernes 9 de septiembre, el tipo de cambio cerró en alza con S/ 3,8850, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); por encima de los S/ 3,8830 que marcó el jueves 8.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) terminó el viernes 9 de septiembre en terreno positivo con 14 indicadores en alza, 2 a la baja y ninguno sin variación. De esta manera, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, el más característico del mercado local, subió 1,93% hasta los 19.546,26 puntos; mientras que el indicador S&P/BVL Perú Selectivo avanzó 2,22% y se colocó en 514,23 unidades.

El gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, señaló que la reducción en el incremento de la tasa de interés de referencia —25 puntos básicos y ya no 50 como en anteriores reuniones— no significa que la entidad no vaya a realizar más aumentos. Durante la presentación del Programa Monetario Septiembre 2022, el funcionario resaltó que el BCRP continuará monitoreando las variables macroeconómicas para retornar la inflación al rango meta.

Este viernes 9 de septiembre, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, reconoció que el Gobierno no logró concretar la tercera licitación para la compra de urea. La firma italiana Union Sped renunció al proceso en una decisión “unilateral pese a los esfuerzos desplegados”, sostuvo Agro Rural sobre el nuevo proceso frustrado para adquisión de fertilizante.