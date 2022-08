Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza este miércoles 24 de agosto de 2022 en el mercado paralelo

El precio del dólar hoy en Perú se cotiza en S/3,845 para la compra y en S/3,875 para la venta, este miércoles 23 de agosto, según el portal cuantoestaeldolar.pe. Además, el tipo de cambio cerró ayer, martes 23 de agosto, en S/3,8630, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por otro lado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las agroexportaciones, durante el primer semestre del año (enero-junio) sumaron US$ 4.293 millones, lo que representó un aumento de 25,1% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año 2021.

De esta forma, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 461 millones, cifra que significó un aumento significativo de 288,2% respecto a lo registrado en 2021. Mientras, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 3.833 millones, cifra mayor en 15,6% a lo observado en el 2021.

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha previsto el crecimiento para el PBI del Perú en 2,5%, como parte de la presentación de su informe anual “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva”.

Además, el organismo de Naciones Unidas proyecta también un crecimiento económico para la región en el presente año de 2,7% en promedio, en un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas que están golpeando a las economías, superior al 1,8% previsto en el informe de abril.