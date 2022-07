Precio del dólar en Perú: así cotiza hoy, martes 19 de julio del 2022, en el mercado paralelo

El precio del dólar en Perú hoy, martes 19 de julio, se ubica en S/ 3,870 la compra y S/ 3,905 la venta en el mercado paralelo, según el portal cuatoestaeldolar.pe. La sesión pasada, del lunes 18 de julio, el tipo de cambio cerró en alza con una cotización de S/ 3,8910, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El billete verde se fortalece frente al sol peruano y recorta distancias con una pérdida de 2,51% en lo que va del año, tras terminar el 2021 con S/ 3,991. En el mercado se negociaron US$ 116 millones este lunes, con un precio promedio de S/ 3,8891. La oferta provino de offshore y demanda de corporativos, explicó Asvim Asencios, trader de divisas de Renta4 SAB.

En el mercado internacional se viene registrando una tendencia a la baja en el precio del petróleo WTI —referencial en el mercado peruano— por barril. La semana pasada, este insumo llegó a cotizarse entre US$ 94 y US$ 97, luego de que haya superado la barrera de los US$ 100 en febrero. Si estas cifras internacionales se mantienen, se debería abaratar el precio de los combustibles para venta en grifos locales.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtió que la exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC) a los combustibles generaría un desequilibrio de S/ 3.500 millones en la caja fiscal. Este es un pedido de la Asociación de Transportistas del Perú, para lo que solicitan extender el plazo hasta diciembre de 2022. En su lugar, el Ejecutivo plantea ampliar los beneficios del fondo de estabilización de precios de los combustibles.