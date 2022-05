Cotización del dólar EN VIVO: mira el tipo de cambio HOY, sábado 14 de mayo

Balanza comercial presentó superavit de más de US$ 15.000 millones

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la balanza comercial registró un superávit de US$ 15 905 millones en los últimos doce meses a marzo de 2022, superior al acumulado registrado en el mes anterior (US$ 15 470 millones).

En marzo, el superávit de la balanza comercial sumó US$ 1 069 millones, monto mayor en US$ 435 millones al de marzo de 2021. En el primer trimestre, se registró un superávit comercial de US$ 3 839 millones, superior al registrado en el año previo (US$ 2 767 millones).