Tipo de cambio EN VIVO: mira el precio del dólar HOY, lunes 21 de marzo

Revisa el precio del dólar en Perú hoy, lunes 21 de marzo, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana abre con una cotización de S/ 3,7815, según reportó el portal Bloomberg. La jornada del viernes 18 de marzo, el billete verde cerró con un valor de S/3,782, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por otro lado, las importaciones en los dos primeros meses del 2022 alcanzaron US$ 9.029 millones, lo cual significa un crecimiento de 25,8% con relación al mismo periodo del 2021. Además, dicha cifra es la más alta de los últimos 20 años, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En Vivo: dólar, últimas noticias del 21 de marzo 08:04 Precio del dólar: historial en marzo del 2022 Revisa la evolución histórica del precio del dólar en Perú durante marzo del 2022. Durante el último mes, el tipo de cambio promedio fue de S/ 3,7416, mientras que los valores máximo y mínimo marcaron S/ 3,8059 y S/ 3,6990, respectivamente.

De acuerdo al gremio empresarial, los rubros que destacaron fueron el sector metalmecánico con US$ 2.721 millones, reflejando un incremento de 4,8% y una participación del 30,1% del total. Le siguieron el rubro químico (US$ 1.885 millones) con un aumento de 39,9% y concentrando el 20,9%, y los hidrocarburos (US$ 1.322 millones).

Entre otras informaciones, según la Standard & Poor’s (S&P) se rebajó la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de Perú de ‘BBB+’ a ‘BBB’ el último viernes 18 de marzo, siendo la segunda calificación más baja en grado de inversión. Esto se debe al debilitamiento de la confianza de los inversores por las constantes crisis políticas del país que limitan la posibilidad de perspectivas de crecimiento económico.