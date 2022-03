Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy, lunes 14 de marzo de 2022

El precio del dólar en Perú hoy, lunes 14 de marzo, se ubica en S/ 3,7043, según el portal Bloomberg. Asimismo, en el mercado paralelo, el billete verde se consigue en S/ 3,690 la compra y S/ 3,730 la venta. La jornada del último viernes 11 de marzo, el precio de la divisa estadounidense cerró a la baja con S/ 3,713, informó el Banco Central de Reserva del Perú.

En el ámbito económico, el BCRP informó que la balanza comercial registró en enero del 2022 un superávit mensual de US$ 1.030 millones y, acumulado 12 meses, uno de US$ 14,7 mil millones. Asimismo, las exportaciones sumaron US$ 5.269 millones en enero, superiores en 16,2% (US$ 734 millones) a las de enero de 2021 como reflejo de los altos precios de los metales y la recuperación de la actividad.

El último informe de la plataforma de Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar (RAMI) reveló cuatro nuevos focos de la minería ilegal en Madre de Dios no solo amenazan a las comunidades nativas de Puerto Luz y Barranco Chico, sino también a la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata y a las áreas agrícolas dentro del corredor minero.

Por otro lado, cae la cifra de hospitalizados por COVID-19 a nivel nacional. Esta estadística se asemeja a la de abril del 2020, cuando se inició la primera ola, señala el analista de datos Juan Carbajal. De igual forma, Carbajal explica que al día del último 11 de marzo figuraban 1.562 personas hospitalizadas por efecto del coronavirus, lo que supera a las 1.348 del 18 de abril de 2020, pero que es menor a las 1.682 que el Minsa registró el 19 de abril de ese mismo año.