Dólar en Perú HOY: tipo de cambio EN VIVO de la divisa hoy, domingo 6 de marzo

El precio del dólar actualizado en Perú hoy, domingo 6 de marzo, se ubica en S/3,746 la compra y S/3,760 la venta en el mercado paralelo y los principales bancos del país. La jornada anterior, del viernes 4 de marzo, el tipo de cambio cerró con un valor de S/ 3,759, como informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A pesar de la incertidumbre por la crisis política en el Gobierno de Pedro Castillo, El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sostiene en su última encuesta de expectativas macroeconómicas que la divisa estadounidense cerraría el 2022 por debajo de los S/ 4,00. Según este sondeo que fue realizado el último 28 de febrero por encargo del ente emisor, tanto los analistas económicos, el sistema financiero y las empresas no financieras coinciden en que el billete verde terminará el año en S/ 3,90.

En Vivo: tipo de cambio hoy, domingo 6 de marzo de 2022 09:05 Precio del dólar hoy, según el mercado paralelo y Sunat El precio del dólar en el mercado paralelo se cotiza en 3,730 para la compra y 3,770 para la venta. Asimismo, de acuerdo con la Sunat se ubica en 3,746 para la compra y 3,760 para la venta. 09:04 Precio del dólar hoy, según Bloomberg El precio del dólar hoy, de acuerdo al portal Bloomberg, se ubica en 3,7567, una cifra mayor al cierre anterior: 3,7301.

Por otra parte, en las operaciones cambiarias entre el 24 de febrero al 2 de marzo, el BCRP vendió US$ 70 millones en el mercado spot. Se colocaron US$ 52 millones de CDR BCRP y vencieron US$ 99 millones. Además, se colocaron US$ 160 millones de Swaps cambiarios venta.

Mientras tanto, el titular del Mincetur, Roberto Sánchez, señaló el último jueves 3 de marzo que su cartera prepara un anteproyecto de ley para regular los juegos y apuestas deportivas en internet. “Al aplicarse 12% de los impuestos directos a esta actividad, la recaudación anual permitirá recaudar más de S/ 160 millones por año”, dijo Sánchez.