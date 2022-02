Tipo de cambio EN VIVO: ¿cómo abre el tipo de cambio HOY, domingo 27 de febrero?

El precio del dólar hoy, domingo 27 de febrero, inicia en S/ 3,7375, según el portal Bloomberg. En tanto, en el mercado paralelo la divisa se compra a S/ 3,720 y se vende en S/ 3,770. Asimismo, el tipo de cambio cerró esta semana a la baja y se ubicó en S/ 3,7375 en la sesión cambiaria del 25 de febrero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En tanto, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), se encuentra en S/ 3,753 para la compra y S/ 3,763 la venta. De igual manera, el precio del billete verde, conforme a la información brindada por el BCRP, se compra en S/ 3,690 y su venta se ofrece en S/ 3,850.

En el ámbito económico, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) señaló que durante enero del presente año 2022 las exportaciones peruanas habrían alcanzado los US$ 4.112 millones, lo que representaría una caída del 6,2% en comparación al mismo mes del 2021.

Por otra parte, el jefe del consulado del Perú en Ucrania, Juan Olivas, señaló que no dejará dicha nación hasta repatriar a todos los peruanos. “Mi cargo es honorario y vivo más de 35 años en este país. Soy peruano de toda la vida, estoy sirviendo a mi país, a mis connacionales y (no me iré) hasta que salga el último peruano” dijo con la voz quebrada a RPP Noticias.