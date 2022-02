Tipo de cambio EN VIVO: mira el tipo de cambio HOY, martes 15 de febrero

Revisa el precio del dólar en Perú hoy, martes 15 de febrero, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana se ubica con una cotización de S/ 3.7959, según reportó el portal Bloomberg. En tanto, la jornada del lunes 14 de febrero, el billete verde cerró con un valor de S/3,7965, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Anglo American, compañía matriz de la mina Quellaveco, en Moquegua, confirmó que la operación llamada a ser uno de los principales proyectos cupríferos del mundo adelantará el pago del Impuesto a la Renta (IR) desde su primer año de producción, y no cuando empiece a obtener utilidades.

En tanto, el déficit fiscal acumulado cayó -6,3% en los últimos 12 meses y pasó de 8,8% del PBI en enero del 2021 a 2,5% del PBI en enero del 2022, reportó el BCRP. En ese sentido, la autoridad monetaria detalló los ingresos corrientes del gobierno general pasaron de 17,7% en enero del año pasado a 21,2% en el primer mes de este año.

De otro lado, las agroexportaciones en el 2021 lograron una cifra récord de US$ 9.172 millones en ventas, lo que representó un crecimiento de 18% en comparación a las colocaciones registradas en el 2020, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Las exportaciones agrarias tradicionales durante el periodo analizado alcanzaron los US$ 843 millones, cifra que significó un aumento de 16% respecto a lo registrado en 2020, debido a los mayores envíos registrados de café sin tostar (US$ 756 millones) y azúcar (US$ 10 millones) cuyas ventas aumentaron en 19% y 82%, respectivamente.