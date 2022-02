Tipo de cambio EN VIVO: mira el precio del dólar HOY, lunes 14 de febrero

Revisa el precio del dólar en Perú hoy, lunes 14 de febrero, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana abrió con una cotización de S/ 3.7752, según reportó el portal Bloomberg. En tanto, la jornada del viernes 11 de febrero, el billete verde cerró con un valor de S/3,776, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En ese sentido, la referida autoridad monetaria informó que el superávit de la balanza comercial correspondiente al 2021 alcanzó los US$14.752 millones en ese año. Este resultado se debe a que en ese periodo de tiempo las exportaciones lograron recuperarse y superar los niveles prepandémicos. De esta forma, las exportaciones en el 2021 acumularon US$63.106 millones, es decir, 47,1% más en relación al 2020 y 31,5% más frente al 2019, antes de que llegara la crisis sanitaria.

Por otro lado, las exportaciones de alimentos al mercado asiático en los sectores agro tradicional, agropecuario-agroindustrial y pesca no tradicional acumularon un total de US$ 1.572 millones en el 2021. Este monto representa un incremento de 31,5% respecto al 2020 (US$ 1.195 millones), así lo dio a conocer la Asociación de Exportadores (ADEX).

El producto más demandado por ese continente fue la uva fresca (US$ 248 millones 457.000), seguido de potas y calamares congelados, así como también los arándanos. En esa línea, destacaron igualmente la pota y calamar preparados o en conserva; palta; langostinos; hígados, huevas y lechas; cacao en grano; café y algas frescas.