Tipo de cambio EN VIVO: mira el tipo de cambio HOY, viernes 4 de febrero

Revisa el precio del dólar en Perú hoy, viernes 4 de febrero, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana se ubica con una cotización de S/ 3,8596, según el portal Bloomberg. En su última jornada del 3 de febrero, el dólar cerró en 3,8600 soles, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), una apreciación del 0,05%. Así, el billete verde acumula una caída de -3,28% en lo que va del año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la economía peruana crecerá un 2,8% en el 2022, cifra inferior a las proyectadas recientemente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que espera un crecimiento de 3,5% y 4%.

A nivel macroeconómico, la inversión minera, acumulada al cierre del 2021, ascendió a US$ 5.238 millones, un incremento de 21,1% respecto a similar periodo del año previo (US$ 4.325 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). De acuerdo al Boletín Estadístico Minero (BEM), en diciembre de 2021, las inversiones mineras sumaron US$ 788 millones, lo que significó un incremento significativo de 65,8% con relación a lo registrado el mes previo (US$ 475 millones), y un aumento de 18,7% en referencia al mismo mes del 2020 (US$ 664 millones).

De otro lado, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Héctor Valer, adelantó que buscará derogar la resolución del Ministerio del Ambiente que dispone la paralización de las operaciones de Repsol en la refinería La Pampilla tras el derrame de crudo en Ventanilla.