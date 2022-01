Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy lunes 3 de enero del 2022

El precio del dólar hoy, lunes 3 de enero del 2022, abre en S/ 3,9991, informó el portal Bloomberg. En tanto, en el mercado paralelo la divisa se compra a S/ 3,960 y se vende en S/ 4,000. El tipo de cambio cerró con un acumulado de 10,28%, según el reporte oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Esto ocurre en medio del anuncio de la compañía minera MMG Ltd. de reanudar las operaciones en su unidad minera de Las Bambas, en Apurímac; tras los acuerdos logrados el último 30 de diciembre entre las autoridades y las diversas comunidades. De acuerdo al último reporte del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), el día 31 de diciembre Las Bambas recuperó la misma demanda eléctrica que antes de la paralización de sus actividades, ocurrida el pasado sábado 18 de diciembre del 2021.

Ello ocurre en días en que el cobre se anota un cierre anual histórico, tras mantenerse casi todo 2021 por sobre los US$ 4 la libra: un nunca visto promedio anual de US$ 4,2263, superando en 50,75% el promedio registrado en 2020 (US$ 2,8034).

En tanto, el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana experimentó un incremento de 0,78%, con esta cifra la inflación acumulada en la capital cerró el año en 6,43%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La variación mensual es la tercera más alta del 2021 luego de agosto y marzo, cuando registró un avance de 0,98% y 0,84%, respectivamente.

En tanto, el resultado al final del año se encontró ligeramente sobre la proyección de 6,2% que realizó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, es la tasa más alta de los últimos 13 años, pues desde el 2008 (6,65%) no superaba los seis puntos.

Mientras eso ocurre, el Ministerio de Salud informó este domingo 2 de enero que los casos de la variante ómicron en el país ascendieron a 309 en total, luego de que se registraran 153 nuevas infecciones.

Por medio de un comunicado, la cartera indicó que los casos de Lima y Callao proceden de casi todos los distritos. Además, se han confirmado contagios en Piura (5), Áncash (4), Ica (6), La Libertad (1), Arequipa (1), Huánuco (1), Loreto (2) y Apurímac (1). De acuerdo con el Minsa, las infecciones por la variante ómicron representaban el 7,6% de casos en Lima y Callao; sin embargo, las estimaciones son que ahora corresponde al 53% de nuevos casos.