Tipo de cambio EN VIVO: mira el tipo de cambio HOY, sábado 25 de diciembre

Revisa el precio del dólar en Perú hoy, sábado 25 de diciembre, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana abrió con una cotización de S/ 4.0530, según reportó el portal Bloomberg. La jornada del viernes 24 de diciembre, el billete verde cerró con un valor de S/4,0025, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Asimismo, la entidad bancario dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la siguiente información: “En los últimos cinco años, a octubre de 2021, el Perú lidera el crecimiento de exportaciones no tradicionales en los países de la región, con una tasa promedio anual de 8,2%”. Previamente había publicado que de enero a octubre de 2021, las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 13 053 millones, destacando las ventas al exterior de productos agropecuarios como las paltas, arándanos, uvas, espárragos y frutas, entre otros.

En el ámbito económico, tras el reciente anuncio de la ampliación del cobro de una sobretasa de 2% para todas las grandes empresas que busquen un convenio de estabilidad tributaria, el ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que esta medida no espantará a las inversiones en nuestro país.

Por su parte, el sector eléctrico continúa recuperándose. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que, en octubre del 2021, la generación aumentó no solo respecto al mismo mes del 2020, sino también en comparación con setiembre del 2021.

