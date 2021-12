Tipo de cambio EN VIVO: mira el tipo de cambio HOY, martes 21 de diciembre

Revisa el precio del dólar en Perú hoy, martes 21 de diciembre, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana abrió con una cotización de S/4.0490, según reportó el portal Bloomberg. La jornada del lunes 20 de diciembre, el billete verde cerró con un valor de S/4.0520, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En Vivo: Dólar, últimas noticias: 09:28 Dólar abre la jornada en S/ 4,0490 El dólar abrió la jornada del martes 21 de diciembre en S/ 4,0490, lo que representa una depreciación de la divisa estadounidense de un -0,07% con respecto al cierre del lunes 20 de diciembre (S/ 4,0520). Esto sucede en medio de las expectativas por la reunión programada por la PCM con el propósito de dar solución definitiva y sostenible a los problemas que giran en torno al Corredor Vial Sur. En tanto, las acciones mundiales subieron el martes cuando los inversores sopesaron hasta qué punto la variante del coronavirus ómicron afectaría a las economías de todo el mundo, con el dólar debilitándose a medida que el apetito por activos más riesgosos tuvo un retorno cauteloso. 09:18 Chumbivilcas sí participará de la reunión convocada hoy por PCM con Las Bambas Víctor Villa, asesor legal de los habitantes de Chumbivilcas, en Cusco, confirmó que representantes de la comunidad participarán en la reunión convocada para hoy por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) junto al equipo de negociación de MMG Ltd, operadora de la unidad minera Las Bambas, de Apurímac. 09:10 Las Bambas: Pedro Francke resalta rol de la minería e invoca al diálogo hoy en Chumbivilcas El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, manifestó en la mañana del martes 21 de diciembre que el Gobierno de Pedro Castillo está comprometido con lograr un equilibrio entre la minería, el medioambiente y el desarrollo social. Las declaraciones de Francke se dan en medio de las expectativas de la reunión que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) programó para este martes -con carácter de urgencia- con el propósito de dar solución definitiva y sostenible a los problemas que giran en torno al Corredor Vial Sur. En esa línea, Francke Ballvé hizo un llamado a las comunidades a retomar el diálogo y evitar cualquier violencia.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que la balanza comercial del Perú alcanzó un superávit de US$ 13.653 millones en los últimos 12 meses. Asimismo, en el mes de octubre de 2021 sumó en total US$ 1.429 millones, superior en US$ 984 millones al de octubre de 2019. Esto se debe a los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación así como el incremento del volumen de las exportaciones de productos no tradicionales, particularmente agropecuarios, textiles y químicos.

En esa línea, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las actividades de restaurantes crecieron en 52,11% en el mes de octubre del 2021 en comparación con el año pasado.

A nivel económico, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el sector Comercio aumentó en 5,14% en el mes de octubre a comparación del año pasado debido a la evolución positiva del comercio al por mayor, al por menor y automotriz.

Asimismo, desde el Ejecutivo la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, informó que durante la primera semana del primer mes de 2022 se aumentaría la remuneración mínima vital (RMV). “El tema (de la RMV) lo vamos a discutir la primera semana de enero. Y habrá una propuesta técnica que se va a trabajar todavía a nivel del MTPE. Lo que sí indicamos es que el aumento de la remuneración mínima no debe obedecer a un momento de emoción política sino a criterios técnicos, eso en el marco del CNT”, precisó la mandataria a La República.