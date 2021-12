Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy lunes 20 de diciembre del 2021

El precio del dólar hoy, lunes 20 de diciembre, inicia con una cotización de S/4,0374, según reportó el portal Bloomberg. Dicha cifra es menor al cierre de la jornada sesionaría del viernes 17 de diciembre, día en el que la divisa norteamericana se ubicó en S/ 4,038 al finalizar las operaciones, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En ese sentido, la compra en el mercado paralelo se ubica en S/ 4.010 para la compra y en S/ 4.060 para la venta. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) cotizó el billete verde en S/ 4.032 para la compra y S/ 4.043 para la venta.

En el aspecto económico, El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 13.653 millones en los últimos 12 meses a octubre de 2021. Asimismo, en términos mensuales, en octubre, el superávit de la balanza comercial sumó US$ 1.429 millones, superior en US$ 984 millones al de octubre de 2019. El avance corresponde a los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación.

Por otro lado, El Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri), a través del programa Agro Rural, manifestó que se implementaron aproximadamente 580 mercados itinerantes denominados De la chacra a la olla, en 25 distritos de Lima Metropolitana y El Callao, generando así ingresos de S/ 8 millones 980.246 para la agricultura familiar.