Tipo de cambio EN VIVO: a cuánto cotiza el dólar hoy domingo 28 de noviembre de 2021

Conoce en cuánto se cotiza el precio del dólar en Perú hoy, domingo 28 de noviembre, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los bancos del país. El valor del billete verde fue de S/ 4,0399 al inicio de la jornada, según reportó el portal Bloomberg.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, habló el último viernes 26 de noviembre sobre las alternativas que tiene el Gobierno para contener la inflación. “No es una buena respuesta controlar los precios. Podemos hacer algo ahí, pero la mejor respuesta es darle ayuda a la gente —por eso nuestros bonos— y empleo”, mencionó Francke en un mensaje hacia la ciudadanía y los mercados financieros.

En Vivo: precio del dólar y tipo de cambio hoy, domingo 28 de noviembre 09:29 Precio del dólar a las 9.29 a.m., según portal Bloomberg El precio del dólar en Perú hoy, domingo 28 de noviembre, inicia en S/ 4,0440, de acuerdo a la información del portal Bloomberg.

El sector de Economía también dio a conocer que la ejecución en la inversión pública alcanzará los 36.000 millones de soles al fin del 2021. De esta manera, se lograría un récord histórico. “El crecimiento de este año [será] 13%, hay un efecto rebote pero 13%, nos estamos recuperando con una rapidez más allá de las proyecciones”, apuntó el ministro Francke en RPP.

Además, Francke Ballvé recalcó, en esta línea, que la preocupación por el precio del petróleo y de la canasta básica no pueden desencadenar “medidas arbitrarias” como fijar precios discordantes a los del libre mercado.

“Vemos una situación difícil a nivel mundial y tratamos de dar una respuesta que no sea populista ni arbitraria, como decir que vamos a fijar un precio que no sea lo que el mercado permite. Yo entiendo la preocupación de la gente, pero ese no es el camino”, dijo.