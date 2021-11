Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy miércoles 24 de noviembre del 2021

El precio del dólar hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021 se ubica en 4.011 soles, cifra similar a la apertura que se situó en 4,013 soles, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el plano económico, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró su última jornada de ayer, martes 23 de noviembre, de forma positiva: el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, tuvo un avance de 0,78% hasta los 19.987,2. Por otro lado, los gremios agricultores anuncian un posible paro nacional de no ser escuchados sus reclamos ante la inestabilidad que produce el creciente precio de los fertilizantes importados, según anunció el presidente de la Junta de Usuarios del Rímac, Pedro Orellano.

De igual forma, según informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los créditos financieros alcanzaron niveles prepandemia. En esa línea, los créditos corporativos ya crecen por encima de su nivel desde mayo de 2021. No obstante, los créditos a las mypes aún no alcanzan su nivel prepandemia, y han decrecido 2,4% desde febrero del año pasado.

A nivel político, el presidente, Pedro Castillo, hizo un llamado a los partidos políticos que están impulsando la vacancia, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, a que lo hagan “ante el pueblo” y no “dentro de cuatro paredes”, durante su discurso del último martes en Huancavelica.

“Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa que vengan, caminen conmigo y pídanme vacancia ante el pueblo, acá en estos espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros, yo he pasado por luchas más cruentas, y hoy que soy Gobierno no voy a retroceder mientras no vea cristalizadas las obras para el pueblo”, manifestó al público.