Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy, martes 23 de noviembre de 2021

El precio del dólar en Perú hoy, martes 23 de noviembre de 2021, inicia en S/ 4,0096, según el portal Bloomberg. En el mercado paralelo, el billete verde se ubica en S/ 3,995 para la compra y S/ 4,030 en venta. En la última jornada, el tipo de cambio cerró en S/ 4,0110, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), ubica el dólar en S/ 4,015 para la compra y S/ 4,026 a la venta.

En el plano económico, el presidente Pedro Castillo trató de manifestar calma a los mercados financieros al reafirmar su compromiso de continuar promoviendo la inversión privada. “Mi gobierno apuesta por una minería responsable, moderna y sostenible, tanto social como ambientalmente. Queremos un sector minero sólido, con inversiones que generen empleo y oportunidades para nuestra población”, sostuvo el mandatario en Arequipa.

Por otro lado, distintos analistas explicaron qué significa para el Perú el crecimiento proyectado del 13% en la economía durante 2021. “La producción de la actividad económica del Perú es más o menos de US$ 220.000 millones. Sobre eso, si has caído 11% no basta con crecer 11% para recuperar. Tiene que ser mayor, en este caso, 12,4%”, sostuvo el especislitas Juan Carlos Odar.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó que este martes 23 de noviembre el Congreso debatirá la negociación colectiva en el sector público. El titular del sector, Pedro Fracke, delegó al Viceministerio de Hacienda que explique al Frente de Trabajadores Estatales (FTEP) que se exceptuará el artículo 6 del proyecto del Presupuesto Público, el cual prohíbe todo tipo de mejora salarial y beneficios para los empleados estatales.