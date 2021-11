Precio del dólar EN VIVO: mira el tipo de cambio HOY, sábado 13 de noviembre

Revisa el precio del dólar en Perú hoy, sábado 13 de noviembre, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana abrió con una cotización de S/ 4.0208, según reportó el portal Bloomberg. La jornada del jueves 11 de noviembre, el billete verde cerró con un valor de S/4,0190, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Un día antes, el precio del dólar cerró a la baja y se ubicó en S/ 4,0190 en las operaciones del viernes 12 de noviembre. El billete verde inició la jornada en S/ 4,0214 según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que intervino con la venta directa de US$ 149 millones en toda la jornada. Además, el cierre de la sesión cambiaria del jueves representó una alza significativa en 0.01% frente a los S/ 4.0160 del cierre del miércoles, según datos del BCRP. Antes del final de la jornada, la autoridad monetaria vendió directamente al mercado US$ 50 millones, a un valor promedio de S/ 4.0180 por dólar. De esta manera, BCRP acumula compras al contado por US$ 667 millones en noviembre y por US$ 10,689 millones en este año.

Además, a nivel económico el Ejecutivo tiene en agenda subir la remuneración mínima vital (RMV) el próximo año, y para ello convocaron a las centrales sindicales y gremios empresariales a asistir este sábado, a las 10:00 a.m. El presidente ha asegurado que su Gobierno elevará la remuneración mínima actual: “A partir de diciembre ningún trabajador formal ganará menos de mil soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo”, señaló el jefe de Estado.

Por otro lado, la tendencia a mantenerse estable del dólar sucede luego de que el presidente Pedro Castillo hizo su balance por los 100 días de su Gobierno, en la ciudad de Ayacucho. Entre los temas principales que trató estaba la segunda reforma agraria, masificación del gas y el retorno a clases presenciales. Pese a ello, según el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, la economía peruana crecería este año 13,2% si se mantiene el ritmo de producción observado hasta agosto. Durante setiembre de este año también, la economía peruana habría crecido entre 8 y 9,5%, precisó este viernes el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCRP), Adrián Armas.

En Vivo: precio del dólar, tipo de cambio hoy, sábado 13 de noviembre para compra y venta 08:11 El dólar se ubica en S/ 4,0187, según Bloomberg El precio del dólar hoy, 13 de noviembre, se encuentra en S/ 4,0187, según Bloomberg, a las 8.00 a. m. Este es un precio menor al de apertura, ya que dicho portal situó al billete verde en S/ 4,0208. Asimismo, representa un leve aumento con respecto a la jornada anterior, cuando tuvo un cierre de S/ 4,0180.

¿Qué es el tipo de cambio?

Usamos el tipo de cambio, que es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra, para cambiar una moneda. También se le conoce como tasa de cambio en otros países.

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

Conocer el tipo de cambio o tasa de cambio nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo, en Perú, para obtener un dólar se deben entregar tres soles y noventa, aproximadamente.