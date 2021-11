Precio del dólar EN VIVO: mira el tipo de cambio HOY, miércoles 10 de noviembre

Revisa a cuánto está el precio del dólar en Perú hoy, miércoles 10 de noviembre, para la compra y venta en el mercado paralelo y en los principales bancos. La divisa norteamericana abrió con una cotización de S/ 4.030, según reportó el portal Bloomberg. La jornada del martes 9 de noviembre, el billete verde cerró con un valor de S/ 4,0160, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El cierre de la sesión cambiaria del martes representa una alza en 0.03% frente a los S/ 4.0150 del cierre del lunes, según datos del BCR. Antes del final de la jornada, la autoridad monetaria vendió directamente al mercado US$ 50 millones, a un valor promedio de S/ 4.0180 por dólar. De esta manera, BCRP acumula compras al contado por US$ 667 millones en noviembre y por US$ 10,689 millones en este año.

La tendencia al alza del dólar sucede luego de que el ministro de Defensa, Walter Ayala, anunciara que ha puesto su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo. Esto luego de que el excomandante del Ejército, José Vizcarra, denunciara públicamente que recibió presiones desde el Ejecutivo para ascender de forma irregular a los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, cercanos al jefe de Estado.

En Vivo: Precio del dólar: tipo de cambio miércoles 10 de noviembre para compra y venta 08:03 Precio del dólar en el mercado, según portal Bloomberg El precio del dólar en Perú hoy, miércoles 10 de noviembre, inicia en S/ 4,0149, de acuerdo con el portal Bloomberg

¿Qué es el tipo de cambio?

Usamos el tipo de cambio, que es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra, para cambiar una moneda. También se le conoce como tasa de cambio en otros países.

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

Conocer el tipo de cambio o tasa de cambio nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo, en Perú, para obtener un dólar se deben entregar tres soles y noventa, aproximadamente.