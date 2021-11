Precio del dólar EN VIVO: mira aquí el tipo de cambio HOY, domingo 7 de noviembre para compra y venta

Conoce más sobre la cotización del precio del dólar en Perú hoy, sábado 6 de noviembre, para la compra y venta en el mercado paralelo. En la última jornada del Banco Central de Reserva del Perú, el ente económico reportó que el billete verde cerró en S/ 4,012. La divisa estadounidense registró una ligera caída en comparación a la sesión cambiaria del jueves 4 de noviembre que cerró en S/ 4,014.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, recordó este sábado que el proyecto de ley sobre delegación de facultades en materia tributaria combatirá la evasión, y ello no significa cobrarle a quienes sí cumplen con sus deberes tributarios. En esa línea, enfatizó que buscan cambiar las leyes porque una problemática constante es que ciertas empresas no pagan impuestos y entablan juicios “de hasta 20 años”, por lo que “las reglas dificultan el establecer un control más estricto sobre estos temas”. Francke agrega que las medidas del proyecto de ley “parecen obvias y debieron haberse tomado, pero lo cierto es que no se han tomado y que hasta la fecha implican dificultades en el control de la evasión”.

En la jornada del último viernes, para contener la subida de la moneda estadounidense, el BCRP colocó swaps cambiarios por S / 320 millones en dos subastas y swaps de tasas de interés por S / 200 millones. Además, vendió directamente en el mercado US$ 74 millones a un valor promedio de S / 4,015 por dólar. De esta manera, la autoridad económica acumula en noviembre ventas al contado por un total US$ 617 millones y US$ 10.639 millones en lo que va del 2021.

Así mismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las exportaciones tradicionales en setiembre de este año alcanzaron los 4.154 millones de dólares, lo que es 46,6% más que lo registrado en el mismo mes de 2019. El resultado que traspasa niveles previos a la COVID-19 se debe a los mayores precios de minerales y de volúmenes de productos pesqueros.

En Vivo: Precio del dólar: tipo de cambio domingo 7 de noviembre para compra y venta 08:25 Precio del dólar en el mercado paralelo de S/ 3,990 para la compra y S/ 4,030 la venta El dólar en Perú hoy, domingo 7 de noviembre, se cotiza en el mercado paralelo a S/ 3,990 la compra y S/ 4,030 la venta. Asimismo, entidades como la Sunat manejan valores de S/ 4,010 para la compra y S/ 4,017 la venta. Para este precio hay que tener en cuenta que en la última jornada del sábado 6 de noviembre, la divisa norteamericana cerró con un ligero descenso en S/ 4,012, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

¿Qué es el tipo de cambio?

Usamos el tipo de cambio, que es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra, para cambiar una moneda. También se le conoce como tasa de cambio en otros países.

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

Conocer el tipo de cambio o tasa de cambio nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo, en Perú, para obtener un dólar se deben entregar tres soles y noventa, aproximadamente.