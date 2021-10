Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy viernes 22 de octubre del 2021

El tipo de cambio se encuentra actualmente en S/ 3,95, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, el dólar cerró ayer, jueves 21 de octubre en S/ 3,9524, respecto al cierre de la víspera, cuando se situó en S/ 3,9460. Esta variación ocurre en medio de un nuevo índice de aceptación hacia Pedro Castillo, pues un 42% a nivel nacional respaldó su gestión como jefe de Estado en septiembre, mientras que la encuesta del mes de octubre muestra un descenso en su popularidad a un 40% de los encuestados, según el sondeo que realizó la encuestadora Datum para El Comercio.

El dólar cerró la jornada del jueves 21 de octubre ligeramente al alza y se cotizó en S/ 3,952, luego de una fuerte intervención por parte del Banco Central de Reserva (BCRP), que salió a vender US$ 1 millón para atenuar la volatilidad de la divisa. Tras la apertura en S/ 3,95, el ente emisor peruano colocó swaps cambiarios a tasa fija por casi S/ 440 millones, y se colocaron repos para proveer dólares al plazo de dos semanas por US$ 200 millones a una tasa promedio de 0,30%. Ya por la tarde, el BCRP salió a vender US$ 1 millón a un tipo de cambio promedio S/ 3,955 por dólar, a fin de aligerar su progreso.

En el ámbito nacional, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, dio detalles de los planes del Gobierno respecto al pedido para solicitar facultades especiales para legislar en materia económica y tributaria. El objetivo es generar mayores ingresos fiscales que serían destinados a mejorar las condiciones salud, educación, agua potable, saneamiento, entre otros.

Además, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, recordó que aquellos afiliados que desean solicitar la pensión de S/ 250, dirigida para los que realizaron aportes de entre 10 y menos de 15 años, podrán acreditar hasta dos años mediante una declaración jurada. En tanto, si se desea acceder a la pensión de S/ 350, que alcanza a los que aportaron de 15 a menos de 20 años, se les reconocerá hasta cuatro años de aportes si se presenta una declaración jurada con un documento que acredite el vínculo laboral.