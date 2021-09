Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy miércoles 29 de septiembre del 2021

El precio del dólar en Perú hoy, miércoles 29 de septiembre, se encuentra en S/ 4,1231 de acuerdo con el portal de Bloomberg. De igual manera, en el mercado paralelo, el tipo de cambio para compra se ubica en S/ 4,120 y en venta al precio de S/ 4,140. Esto, luego de que la divisa cerrara con un fuerte repunte el último lunes 28 de septiembre en S/ 4,1231, según lo indicado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Otras entidades como la Sunat, cotizan la moneda estadounidense en S/ 4,106 para la compra y S/ 4,111 para la venta, mientras que el Banco de la Nación en S/ 4,0200 (compra) y S/ 4,1700 (venta).

¿Cuánto vale un dólar en soles en el mercado interbancario?

En los principales bancos del país tienen la siguiente cotización del dólar para hoy, miércoles 29 de septiembre del 2021:

BCP: Compra a S/ 4,034 y venta a S/ 4,196

Compra a S/ 4,034 y venta a S/ 4,196 Interbank: Compra a S/ 4,066 y venta a S/ 4,186

Compra a S/ 4,066 y venta a S/ 4,186 BBVA: Compra a 4,074 y venta a 4,179

Compra a 4,074 y venta a 4,179 Scotiabank: Compra a S/ 4,045 y venta a S/ 4,207

Compra a S/ 4,045 y venta a S/ 4,207 Banco de la Nación: Compra a S/ 4,020 y venta a S/ 4,170

Sobre la situación económica del país, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, afirmó que la “amenaza” del premier Guido Bellido sobre la nacionalización del proyecto Camisea podría dejar al Gobierno peruano sin el 65% de sus utilidades ya que “el contrato suscrito entre el Gobierno y el Consorcio Camisea no es lesivo para el país”, esto a razón de que que cualquier acto de nacionalización en contra del proyecto quebrantará el orden jurídico, pues “el actual marco constitucional y legal no lo permiten”.

Por otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. a proceder con su disolución voluntaria y liquidación de acuerdo con el cronograma y las actividades propuestas. Mediante una resolución publicada el martes 28, en el diario oficial El Peruano, se señala que la solicitud de disolución voluntaria de la Caja Sipán fue presentada a la SBS en el marco de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final del Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

Sin embargo, según un comunicado de la SBS, la Caja Sipán acreditó el nivel de liquidez económica suficiente para la devolución de la totalidad de los depósitos y los respectivos intereses a sus clientes, por lo cual no habría motivo de alarma. Con lo que la devolución será efectuada a través del Banco de Crédito del Perú, que actuará en calidad de banco operador -en el marco de un convenio suscrito entre ambas entidades-, y en la propia Caja Sipán, según se señaló.

En el mismo ámbito de la economía nacional, más de 90.000 empresas reprogramaron créditos de Reactiva y FAE-Mype según los datos que Cofide ha brindado a La República. Para haber calificado a la reprogramación, las ventas de las medianas y grandes empresas deben haber caído 20% en el cuarto trimestre del año pasado, mientras que para las pequeñas empresas el impacto debió ser del 10%, y para las microempresas no hay restricción. Por su parte, en el FAE accedieron a esta facilidad 1.644 mypes por un total de S/ 5,9 millones. En este programa no hay requisitos específicos, solo la calificación de la entidad en el mercado financiero. No obstante, apenas reprogramaron sus deudas el 0,6% de las mypes que estaban facultadas a hacerlo (276.000).