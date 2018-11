Pasos a seguir si quieres comprar un auto usado

La compra de un vehículo usado es una decisión que se debe revisar al detalle, no solo debido a que pueda tener algún desperfecto del que nadie nos informó, sino porque se trata de un bien que acarrea ciertas responsabilidades.



PUEDES VER: Conoce los pasos previos a una transferencia vehicular



Si estás a punto de adquirir un carro de segunda mano, hace falta que hagas los trámites que comprenden a la compra a través de un notario. De esta manera, podrías librarte de una estafa.



A continuación, conoce qué pasos seguir al momento de comprar un auto usado:



- Revisar el historial de multas del vehículo. Esto lo puedes hacer a través del sitio web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la región correspondiente.



- Exigir que el vendedor presente la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV) o Tarjeta de Propiedad emitida por la Sunarp, y una copia del SOAT. Esto es importante debido a que a través de este documento podremos verificar si el vehículole pertenece o no al vendedor.



- A continuación, se debe elaborar un acta notarial de transferencia, donde se especificará quién es el nuevo propietario del carro, a cuánto asciende el monto de la venta, el registro del SOAT y las características del vehículo. El notario tendrá que enviar el acta a la Superintendencia de los Registros Públicos (Sunarp), para que quede constancia que el vehículo tiene un nuevo dueño. La Sunarp hará una nueva Tarjeta de Identificación Vehicular que se te entregará a través de la notaría, salvo que el anterior propietario ya cuenta con la ‘nueva tarjeta’, en cuyo caso deberá entregarla al comprador.



- Recuerda que los pagos del SOAT del vehículo deben estar en orden. En caso contrario, el notario no aceptará la venta de la unidad. Lo mismo ocurre en el caso que no se haya efectuado el pago del impuesto vehicular o que no se cuente con el Certificado de Revisión Técnica vigente del vehículo.



Un dato importante, es que el comprador tiene la obligación de indicar el origen del dinero utilizado para la compra del vehículo.