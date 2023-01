Telefónica tendrá que devolverle S/3.000 millones al Estado peruano

Telefónica tendrá que pagar alrededor de S/3.000 millones al Estado peruano, virtud de un fallo de la Corte Suprema que pone fin a una controversia con la Sunat por diferencias en el Impuesto a la renta (IR) de los años 2000 y 2001, incluidos un “80% solo por intereses y multas” arrastrados en el tiempo, según la compañía.

Se trata de la mayor multa aplicada en la historia de la compañía de José María Álvarez-Pallete, en un escenario previsto por el exministro Pedro Francke, quien en una entrevista con La República de 2021 dijo que la transnacional “debería ponerse más en serio con el Perú y pagar lo que debe”, tras recurrir a reclamos que “rebasan lo razonable”.

¿Cómo así Telefónica llegó a acumular esta deuda? Francisco Eguiguren, excolaborador de la Procuraduría de Sunat en este proceso, recuerda que el monto original en debate era de algo más de S/1.600 millones, antes de iniciarse esta “carrera conocida” por dilatar procesos tributarios en nuestro país, que en el particular pasó más de una vez por casación.

Veamos. La ley del IR permite a las empresas deducir de su declaración anual las “cobranzas de dudosa ejecución”, es decir, las deudas que la compañía estima ya no podría cobrar a sus clientes morosos. Para esto, Telefónica tenía que acreditar ante Sunat —y luego a cada uno de los tribunales— que, en efecto, había agotado sus métodos de cobranza en cada caso.

No fue así. Eguiguren explica que Telefónica se limitó a enviar mensajes grabados estándar a todos sus clientes morosos, desconociendo así requisitos del Tribunal Constitucional para ejercer el reclamo de una deuda: quién soy, de qué deuda hablamos, cuánto es, por qué me estás reclamando, entre otros. De esta manera, la española no pudo siquiera acreditar que las llamadas en efecto se concretaron porque tampoco quedaban registradas.

Pero también envió mensajes en los recibos de teléfono (papel, para la época) en los que mencionaban que el cliente tenía la deuda. Sunat respondió que, con ese método, la compañía no tenía la certeza de si le estaba enviando un documento a un moroso que ya había pagado al momento de ser notificado. El rótulo de “si usted ya ha pagado la deuda, ignore este mensaje” fue crucial para la victoria del Estado peruano.

Posición discordante

Medios españoles señalan que el fallo “apenas tendrá impacto financiero en el grupo”, debido a que ya tenía provisionados 790 millones de euros (S/3.063 millones al 30 de septiembre de 2022) en caso perdieran el proceso, según la propia firma.

El País, por ejemplo, consigna que Telefónica posee más de 900 millones de euros para atender otras reclamaciones fiscales que mantienen en los tribunales de Perú. Incluso, este año inyectaron 155 millones adicionales para este ‘fondo’.

La postura local es menos optimista. La filial peruana envió un comunicado en el que dice que el monto original de las disputas se ha incrementado “exponencialmente por los intereses generados por la demora, no atribuible a la compañía, de casi 20 años en la tramitación de controversias”, y no descarta llevar el caso ante el CIADI.

Óscar Picon, exvocal del Tribunal Fiscal, respalda esta posición y señala que litigar es sumamente oneroso en el país. Además, avizora un mal precedente para el resto de contribuyentes e inversionistas, pues se “avala que Sunat cobre impuestos por ingresos que no obtuvo el contribuyente”.

“De los cuatro casos que perdió Perú en Ciadi, dos son por excesos de la Administración Tributaria. Es altamente probable que gran parte, sino el total que pague la empresa, tendrá que ser devuelto”, anticipa.

Reacciones

Luis Arias Minaya, exjefe de Sunat

“El triunfo del Estado peruano en la contingencia tributaria con Telefónica es una demostración de que nuestras instituciones sí funcionan cuando se hacen reformas basadas en la meritocracia”.

Francisco Eguiguren, abogado

“La piedra angular ha sido la discusión de si alguno de los métodos de Telefónica acreditaba realmente una gestión de cobranza. Ellos siempre usan lo que les resultan más barato, y hoy les salió caro”.

Fallo comunicado a la SMV

Telefónica notificó este miércoles el fallo emitido por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.