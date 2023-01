Oficializan ley que evitará que pescadores artesanales sean investigados por pesca incidental

Este miércoles 18 de enero se publicó de forma oficial la modificación a la Ley 31622 con la finalidad de evitar que se investigue a los pescadores artesanales por pesca incidental. De esta manera, se pone fin a la controversia generada por esta norma que en el fondo busca establecer mecanismos más estrictos para enfrentar el tráfico de especies marinas y terrestres, ya que luego de su promulgación en noviembre se buscaba derogarla.

La Ley 31673 modifica el artículo 308-B de la Ley 31622 y agrega la siguiente precisión: “Se exceptúan de la aplicación de este artículo las capturas incidentales de especies y/o tamaños distintos a las autorizadas, en cualquier tipo de pesca y las que se encuentran en procesos de formalización, siempre que estas se realicen durante actividades y zonas permitidas, cumpliendo con las normas regulatorias pesqueras correspondientes”.

“También se aprovechó la oportunidad para incluir que los armadores que están en proceso de formalización no sean ni investigados ni sancionados penalmente por no tener permiso de pesca”, resaltó Percy Grández, asesor legal de Gobernanza Marina de la SPDA a este diario.

Tal y como estaba aprobada la Ley 31622 no perjudicaba a los pescadores artesanales; sin embargo, había preocupaciones legítimas por parte de ellos, añadió.

