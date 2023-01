Tipo de cambio: dólar inicia a la baja sobre los S/ 3,8291 este miércoles 18 de enero

El tipo de cambio del dólar inició la jornada de este miércoles 18 de enero a la baja y se ubicó en torno a los S/ 3,8291, según el portal de cotizaciones de divisas de Bloomberg.

La moneda norteamericana había iniciado la fecha previa del martes en S/ 3,8325 y luego progresó hasta los S/ 3,8470, según el marcador oficial del Banco Central de Reserva (BCRP).

Ello ocurre luego de que la presidenta Dina Boluarte afirmara que la PNP desbloqueará vías para garantizar el abastecimiento de gas y combustible en las regiones, ya que debido a las protestas se está reportando desabastecimiento de estos recursos.

Además, se conoció que el depósito a plazo fijo sigue siendo el producto financiero que ofrece las tasas de interés más atractivas, pues podrían llegar hasta el 10% de forma gradual.

En el plano internacional, el cobre -principal metal de exportación de nuestro país- de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,8% a US$ 9.435 la tonelada a las 1147 GMT (06:47 a.m. hora de Perú), tras haber alcanzado los US$ 9.481, según el portal de Reuters.

En tanto, el precio del barril de petróleo del West Texas Intermediate (WTI), principal marcador de referencia para la región, subía 1,8% hasta los US$ 81,62 en las primeras horas del día, gracias a una mayor expectativa de crecimiento en el gigante comercial China.