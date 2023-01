Cajas municipales proponen que el Gobierno destine S/1.000 millones para financiar a las mypes

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) propone que el Gobierno destine S/1.000 millones para apalancar a las micro y pequeñas empresas (mypes) a través de las cajas. El gremio considera que las medidas planteadas en Impulso Perú y Con Punche Perú están un “poco aisladas” de las realidad de las empresas. Se recordó también que el 90% de los negocios en el Perú son mypes y generan el 80% del empleo nacional.

“La primera medida que le planteamos al Gobierno es sacar un fondo de apalancamiento de por lo menos S/1.000 millones para prestar a las mypes unos S/10.000 millones que necesitan como capital de trabajo. Segunda medida, un programa de compra de cartera de por lo menos S/5.000 millones. Hay personas que no pueden pagar sus créditos no porque no quieren, sino porque no pueden, como la gente que se endeudó para la campaña navideña y que no vendió porque está parada la economía,” explicó el presidente de la Fepcmac, Jorge Solís.

Detalló que esta propuesta, que ya ha sido presentado a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, debe estar acompañada de un subsidio de S/500 millones, lo que se le conoce como el bono del buen pagador, de acuerdo al plan Impulso Myperu.

Esto permitirá que se rebajen los intereses de los créditos, “si no se dan estas medidas se quiebra el país, y estamos en riesgo de retroceder 30 o 40 años”, enfatizó Solís.

El presidente de Fepcmac señaló que son las mypes las principales usuarias de las cajas y, por lo tanto, conocen bien a este sector, tienen más información y más logística necesaria para llegar a ellas, ya sean formales e informales.