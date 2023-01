Agroexportaciones anotaron US$ 1.043 millones entre enero y noviembre: un progreso de 15,9%

Las agroexportaciones peruanas, entre tradicionales y no tradicionales, sumaron US$ 8.813 millones entre enero y noviembre del 2022, un incremento de 15,9% frente a lo despachado en igual periodo del año previo, precisó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

En los primeros once meses del 2022, los envíos agrícolas (tradicional) alcanzaron los US$ 1.230 millones (+79,9%), mientras que los despachos agropecuarios y/o agroindustriales ascendieron a US$ 7.583 millones (+9,6%).

Comex precisó que los principales destinos en este periodo fueron Estados Unidos, que concentró el 34% del total con compras por más de US$ 2.981 millones (+20,6%); y Países Bajos, con US$ 1.174 millones (-1,6%) y una participación de 13% del total.

Otros mercados importantes fueron España con US$ 480 millones (+5,1%), representó el 5% del total; Ecuador con US$ 398 millones (+52%), concentró el 5% del total; Alemania con US$ 338 millones (+42,8%), participó con el 4% del total; China con 336 millones (+69,4%); otros, US$ 3.107 millones (+11,6%).

Durante el periodo analizado del 2022, la vía de transporte más usada por las agroexportaciones peruanas fue marítima con un valor de US$ 7.799 millones (+15,3%), representando el 88,5% del total; seguido de carretera con US$ 702 millones (+29,9%), y aérea con US$ 313 millones (+5,3%).

Los principales productos agropecuarios y/o agroindustriales no tradicionales exportados entre enero y noviembre fueron: arándanos frescos, por US$ 1.289 millones (+18,9%); uvas frescas, por US$ 946 millones (+10,8%); paltas US$ 893 millones (-11,6%); espárragos frescos o refrigerados US$ 328 millones (-7,6%); y preparado para alimentos de animales US$ 243 millones (+41,2%).