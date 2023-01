¿Realmente en 5 años prescribe la deuda con un banco?

En las centrales de riesgo privadas suele prescribir de dos a cinco años, pero en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es distinto. Si bien se tienen que pagar y esa mancha en Infocorp siempre va a estar hasta dos meses después de que se cancele , el Código Civil manifiesta que existe otro plazo para la prescripción en caso de que no sea judicializado. A pesar de ello, no existe la prescripción de la información, por lo cual, si bien uno ya no estaría obligado a pagar la deuda, esta no desaparecería.

¿Cuánto tiempo debe pasar para que prescriba una deuda?

El Código Civil indica que deben pasar 10 años para que una deuda no se pueda cobrar por la vía judicial en el caso de que sea con una entidad bancaria; sin embargo, en la Central de Riesgo de la SBS nunca va a desaparecer esa deuda y va a afectar el historial crediticio del deudor, por lo cual seguirá siendo una obligación de pago.

¿Qué pasaría si uno decide no pagar su deuda?

El deudor que ha sido reportado en la Central de Riesgo no puede acceder a ningún crédito por parte de alguna institución. Además, en el caso de que el banco lo haya tomado de manera judicial, el juez podrá ordenar el embargo de sus posesiones hasta que cubra el monto de su deuda, incluyendo las cuentas bancarias y bienes inmuebles.

Sin embargo, en caso de que el bien sea una herramienta de trabajo, no puede ser afectado a menos que el deudor lo haya puesto como garantía. Por ejemplo, si un chofer pide un préstamo para comprarse un nuevo vehículo, este sí puede ser embargado; pero, si pide un préstamo y ya tenía el vehículo desde antes y no era su garantía, es un bien inembargable. La vivienda sí puede ser afectada. Todo ello está reflejado en el artículo 648 del Código Procesal Civil.

¿Qué sucede si uno decide pagar su deuda?

Para ello, en Infocorp se registra un informe de deuda cancelada; sin embargo, esto demorará un plazo de dos meses. Además, la persona seguirá apareciendo en la central de riesgo. Es decir, aquella deuda nunca va a desaparecer, solo va a figurar como cancelada.