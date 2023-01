Jaime Delgado: “El bono de reconocimiento debe ser reconceptualizado como un derecho y no como una gracia del gobierno”

Jaime Delgado Zegarra, excongresista, entrevistado por Rumi Cevallos, en LR+ Economía. Foto: Captura.

Puede ver el programa ingresando a este link: Entrevista a Jaime Delgado Zegarra en LR+ Economía.

—En el país hay luto por la muerte no solo de los cerca de 50 personas que protestaron contra el gobierno de Dina Boluarte, sino también por el policía que murió calcinado en Juliaca. Desde el Gobierno se combate la protesta ciudadana a punta de balas y perdigones. ¿Qué lecciones debemos sacar de esta trágica situación para que nunca más se repita en el país?

—No imaginé que podíamos llegar a estos extremos. Estamos en una crisis política, social profunda y esto denota que hay un problema que estuvo oculto, un descontento, disconformidad, indignación de la gente, por la desatención de muchos gobiernos. Y esto es caldo de cultivo de lo que está sucediendo. Pero, por otro lado, las reacciones del Congreso, las autoridades no fueron las más adecuadas. Y es lamentable, penoso, cómo se están perdiendo vidas todos los días, y, además, aprovechándose algunos vándalos de saquear, y esto nos da una muy mala imagen del país.

—Y esto ocurre en un momento donde desde diversos frentes piden la renuncia de Dina Boluarte y un adelanto de elecciones. Es más, ayer renunció el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y pide adelanto de elecciones, como también lo demandan diversos sectores. Y ayer en este mismo programa, el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Eduardo Jáuregui, también pidió lo mismo y dijo que no se puede permitir en el país, más sangre, más muertos. ¿Cuál es la salida a esta crisis política, que le hace mucho daño también a la economía?

—Por la indignación y la presión social, y las condiciones en las que estamos viviendo es insostenible este gobierno. La preocupación es convocar elecciones. ¿Pero en qué plazo?, tiene que ser razonable para organizar un proceso electoral, y si nos vamos a tropezones en todo esto podría resultar que se realiza un nuevo proceso electoral y no se solucionan los problemas de fondo. Esa es la preocupación. Yo creo que sí se tiene adelantar elecciones en un plazo más corto e ir a un proceso de reconciliación, porque este es nuestro país, el país de todos nosotros. No podemos estar matándonos, no podemos estar con discursos de guerra civil y destruirlo todo. Tenemos que guardar la calma y guardar juntos una solución pacífica, civilizada a esto.

—Hoy en la página 13 del diario La República se señala como titular: “El gobierno se encamina a elevar las pensiones de la ONP”, tras cuatro años de espera, más de medio millón de personas tendrían una pensión más digna, y los jubilados exigen que la retribución mínima, es decir, la pensión mínima sea S/ 1.025 y todo está en manos del MEF. En este sentido, Jaime, ¿Cuál es la situación de los pensionistas de la ONP?

—Fatal porque el sistema pensionario que tenemos es muy injusto. Es diverso porque tenemos un Sistema Privado de Pensiones, un Sistema Nacional de Pensiones y tenemos luego sistemas pensionarios para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, etc. Una vez hice un TikTok donde decía, yo quisiera jubilarme como sargento, porque un sargento se jubila con S/ 2.000 o S/ 2.500, pero un profesional que aportó 40 años se jubila con 800, 900 o 1.000 soles en las AFP. Esto denota que hay un problema serio. Pero ¿cómo la gente que está afiliada a la ONP puede vivir con S/ 400 S/ 500, S/ 800 en el mejor de los casos? No puede ser. Tenemos que ir a una reforma del sistema de pensiones, pero estas condiciones políticas, obviamente, no son favorables para tomar decisiones de esta naturaleza.

—A propósito de la ONP, el Congreso aprobó entregar el bono de reconocimiento para aquellas personas que están en la ONP y que se trasladaron al Sistema Privado de Pensiones. ¿De promulgarse la norma ya sea por el Ejecutivo o por insistencia en el Congreso, le hace justicia a los miles de trabajadores que exigen este bono de reconocimiento?

—En los años 90, principios de los 90, cuando se crean las AFPs, en el gobierno de Fujimori, y fuimos testigos de todo ese proceso, de cómo lo armaron en el Ministerio de Economía, se decía a la gente que pasen sus fondos a las AFP porque la ONP, probablemente desaparezca. Ese fue el mensaje, y la gente tuvo que migrar. Además, se dieron incentivos económicos para que la gente se pasara a las AFP. Y la gran pregunta era. ¿Pero si vengo aportando a la ONP, 5, 6, 8 o 10 años qué pasó con mis aportes? Sobre ello se dijo, eso se te va a reconocer. Y le llamaron Bono de reconocimiento. Pero ojo. No está en la redacción del Bono de Reconocimiento, este es tu derecho, son tus aportes, se te está devolviendo. No. Se dijo Bono de reconocimiento es una gracia que te da el Estado para que puedas pasarte a las AFP. Entonces desde el momento de la definición de la conceptualización del Bono de reconocimiento, no fue un derecho, fue una gracia que te daba el gobierno.

—Prácticamente, como una propina.

—Como una propina, como una gracia. Entonces fueron aprobados varios bonos. El primero, de tal año a tal año, segundo bono de tal año a tal año, y desde el año 2002, ya no se aprobó ningún bono de reconocimiento y entonces todos los que pasaron de la ONP a la AFP, desde el año 2002, perdían todos los aportes. Pero eso no es todo, hay algo más grave. Fui parte de las personas que creyó en el sistema en los años 90 y me pasé de la ONP a la AFP. Yo tenía 7 u 8 años de aporte en la ONP antes de los 90, pero la mayoría de gente creía que el Bono de reconocimiento era que lo que aportaste en la ONP te lo pasan a la AFP, y eso no es así. Eso es una trampa. Te lo van a poner sí, pero cuando llegues a la edad de jubilación. ¿Y mientras tanto qué? Te van a dar un papel, un certificado de reconocimiento, pero no están poniendo tu dinero en tu cuenta individual. Entonces, ¿ese bono de reconocimiento va ser actualizado al valor? Sí, pero al valor del IPC, del Índice de Precios al Consumidor. Pero, un momentito. Si me darías ese bono de reconocimiento en el momento que me paso de la ONP a la AFP, esos S/ 1.000 o S/ 2.000 o S/ 5.000 van a tener una rentabilidad, de acuerdo a la rentabilidad del fondo de pensiones, que es en promedio 7 u 8% al año. En cambio, si me dices que me das ese dinero cuando tenga 65 años y que se va a actualizar solo con el IPC, me estas expropiando mis fondos. Y de eso se trata, el gobierno expropió los aportes que hicimos a la ONP a través del Bono de reconocimiento.

—Esto empezó durante el gobierno de Fujimori.

—Exacto. En los años 90. Fue una expropiación, porque si ese dinero te lo hubieran puesto en tu cuenta, probablemente hubieras tenido una rentabilidad y esos S/ 1.000 se convertían en S/ 4.000. Pero si te ponen el IPC actualizado, 3% o 2,5% actualizado a 40 años y probablemente tus S/ 1.000 se conviertan en S/ 1.500. Fue una expropiación.

—Lo que debemos recordar es que la autógrafa aprobada en el Congreso, que ya está en manos del Ejecutivo, beneficia a las personas que se encuentren afiliadas actualmente a la AFP y que hayan aportado por un plazo mínimo de 48 meses, es decir, cuatro años, a la ONP entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta siempre que se hayan trasladado al Sistema Privado hasta el 31 de julio de 2021. Pero, ¿Qué pasa con las personas que actualmente quieran pasarse de la ONP a una AFP?

—Tengo una crítica a esa autógrafa. ¿Por qué han puesto cuatro años? Yo presenté un proyecto en el año 2014 sobre el Bono de reconocimiento para reconceptualizarlo. El proyecto decía que el Bono de reconocimiento es reconocer tus aportes que realizaste a la ONP, que es lo que aportaste, porque te descontaban de tu sueldo a un fondo de pensiones del que no vas a ser beneficiado, entonces te tendrían que haber devuelto eso a través de un Bono de reconocimiento. Es decir, al conceptualizarlo como derecho cambia la figura. Pero lo que dice la autógrafa (enviada al Ejecutivo) es que se tiene derecho al bono de reconocimiento siempre que hayas aportado cuatro años, y si aportaste tres años y 11 meses a la ONP y luego te pasaste a la AFP, ¿por qué vas a perder esos aportes?

—¿Entonces es una norma bastante acotada respecto a los beneficios de los afiliados?

—Es un avance, pero está acotada al concepto anterior.

—Precisamente este proyecto surge de la bancada fujimorista. Parece que no hubiesen entendido la verdadera dimensión del Sistema Nacional y del Sistema Privado de Pensiones. ¿Pero qué hacer, cómo mejorar la norma?

—La propuesta que hice fue primero, dar un nuevo concepto, el concepto jurídico propio correspondiente al Bono de reconocimiento, que es que el Estado reconoce que le diste dinero y te lo está devolviendo. Segundo, que ese dinero se te tiene que devolver ya, y no que te lo van a devolver como un papel, y te lo hagan efectivo cuando te pensiones, además con un factor de ajuste del IPC. Así, sigue siendo una expropiación. La norma es defectuosa porque no aborda el fondo del asunto, que es la devolución del fondo que aportaron los afiliados. Es un derecho que les corresponde en su devolución.

—En este momento lo que ocurre es prácticamente la pérdida de los aportes a la ONP si se migra, a una AFP. ¿Esto es así?

—Es correcto. La gente que desde el año 2002, ingenuamente se pasaba de la ONP a la AFP, perdió todos los aportes que hizo, pueden ser 4, 5, 6, 10 o 20 años. Perdieron sus aportes. Eso no es justo. Lo justo es hacer que se les devuelva el dinero, pero no solo que se les devuelva, sino que se les ponga en su Cuenta Individual de Capitalización para que genere capitalización porque si no ese dinero termina completamente devaluado.

—¿Cree que el Ejecutivo promulgará la autógrafa de ley en estas condiciones, deberá ser revisado, deberá ser devuelto al Congreso para una mayor revisión?

—Lo que pasa es que esta iniciativa significa que el Estado va tener que desembolsar dinero, y se estima que será S/ 700 millones de desembolso. Pero en estos términos no los va a desembolsar inmediatamente. Repito, lo hará cuando las personas lleguen a la edad de jubilación, a los 65 años. Probablemente habrá que escuchar la opinión del Ejecutivo, pero tiene la oportunidad de promulgarla u observarla y devolverla al Congreso. Y el Legislativo podría también insistir en la Ley.

—Pero más allá de estar hablando del bono de reconocimiento para pasarse de la ONP a la AFP, ¿las AFP son la panacea en el sistema previsional peruano?

—No. Para nada. Lo es siempre que una persona gane muy buen dinero y tenga un aporte constante durante 35 o 40 años. Si ganas muy buen dinero, y estoy hablando de un ingreso mensual de S/ 15 mil o de S/ 20 mil o S/ 30 mil para llegar a una pensión de S/ 2.000 o S/ 3.000, pero si eres un trabajador como la mayoría de gente que apenas gana el sueldo mínimo o S/ 2.000 o S/ 3.000 la verdad es que tu pensión va ser ridícula. Además, por cada S/ 100 mil que tengas acumulado en tu AFP tu pensión va ser S/ 500. Es decir, si quieres tener una pensión de S/ 1.500 o de S/ 1.600 tendrías que tener en tu cuenta S/ 300 mil y la mayoría de afiliados no llega a S/ 100 mil.

—Entonces estamos en una situación muy precaria

—Muy precaria.

—Respecto a los fondos de pensiones. Hay una crisis económica internacional. Hay visos de recesión en EEUU y en Europa. ¿Esto va afectar a los fondos de pensiones?

—Por supuesto. Gran parte de los fondos de pensiones se invierten, precisamente, en el extranjero. Entonces, cualquier afectación en los mercados internacionales va a repercutir. Pero hay un tema adicional. Los afiliados pueden estar en el fondo 1, 2, 3 o cero. Y sabes que algunos son más arriesgados que otros. Unos más conservadores que otros. Si se viene una guerra comercial entre Estados Unidos y China y cualquier agente financiero ve que eso va significar baja en el valor de las acciones, y lo que se hace es ponerse a buen recaudo. Te refugias en una zona menos arriesgada hasta que pase la crisis. Eso mismo deberían tener derecho a hacer los afiliados. Es decir, pasarse con agilidad del fondo más arriesgado al fondo más conservador en una situación de crisis. El trámite de pasarte de un fondo a otro es tan largo que te puedes demorar tres meses y cuando te aceptan el cambio de fondo ya te golpeó la crisis.

—En algún momento señaló que los fondos de pensiones habían perdido durante el momento de la crisis. ¿Cuáles son rendimientos de los fondos durante el año que pasó y cuáles son las perspectivas para lo que viene en el año?

—Lo que pasa es que hay que ver las cosas en perspectivas en el largo plazo. Y curiosamente a las AFPs no les gusta que se les llame pérdidas sino fluctuaciones. Muchas veces he denunciado que perdimos S/ 4.000 mil millones o S/ 5.000 millones o S/10 mil millones de soles o de dólares. ¿Es una fluctuación? Un momentito. La fluctuación es que en mi estado de cuenta tenía S/ 70 mil y ahora tengo S/ 50 mil. Que lo puedo recuperar más adelante, sí, pero habría formas de evitar eso, dándole más libertad a los afiliados a que puedan moverse de un fondo a otro.

—Debemos redondear el tema que hemos abordado el día de hoy.

—El bono de reconocimiento debe ser reconceptualizado como un derecho no como una gracia del gobierno, porque son aportes que los afiliados hicimos a la ONP. En segundo lugar, ese bono de reconocimiento debe hacerse efectivo en el momento en el que la gente se está pasando de la ONP a la AFP para que sea capitalizado de acuerdo a la rentabilidad de la AFP, de lo contrario seguimos en una expropiación de nuestros fondos y mucha gente ha sido víctima de esta expropiación.

